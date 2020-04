Tirade in den sozialen Medien gegen Ausländer: Die Polizei ermittelt gegen den Urheber aus dem Rheintal Im Rheintal kursiert eine Audiobotschaft, die zur «Ausrottung» von Menschen aus dem Balkan aufruft. Die Kantonspolizei verfolgt den Fall vom Amtes wegen. Der Urheber hat sich gemeldet. Andreas Rüdisüli 11.04.2020, 08.26 Uhr

Der Urheber der Nachricht ist wohl ein Mann aus Rebstein. Bild:Filip Put

Die Sprachnachricht, die in den letzten Wochen vor allem per Whatsapp verbreitet wurde, beginnt harmlos. Ein Mann erzählt, wie er in der Pandemiezeit für seine Mutter in Rebstein einkaufen geht, «bi üs im Dorflädeli». Dabei fallen ihm allerlei Fremde auf, «Neger, Inder» und vor allem Menschen aus den Balkanländern.