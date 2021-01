Tierheime «Tiere werden immer mehr zum Wegwerf-Artikel»: Nicht nur die Corona-Pandemie hat das Empfinden in der Region verändert Die Tierheime in Schaan und Nesslau befürchten keinen Anstieg an zurückgebrachten Tieren nach Corona, wie es andernorts in der Ostschweiz der Fall ist. Sorgen machen entgangene Einnahmen, der Schwarzmarkt und die Einstellung gegenüber Haustieren.

Armando Bianco 12.01.2021, 11.38 Uhr

Warten auf eine bessere Zukunft: Katzen in Tierhheimen.

Michel Canonica

Arbeit im Homeoffice, die Gastronomie und Freizeitangebote geschlossen; das Leben findet dieser Tage vor allem in den eigenen vier Wänden statt. Besonders Alleinstehende haben darum das Bedürfnis nach einem pelzigen Begleiter. Es gibt deshalb in der Schweiz Tierheime (vor allem in städtischen Gebieten), die eine hohe Nachfrage im 2020 registrierten und nun befürchten, dass diese ausgesetzt oder zurückgebracht werden, wenn dereinst die Coronapandemie abschwillt und Betriebe das Homeoffice aufheben. Das ist allerdings nicht überall so, wie Anfragen des W&O zeigen.

Im ländlichen Raum ticken die Leute etwas anders

«Wir wurden nicht überrannt in der Coronazeit, deshalb müssen wir uns auch nicht für einen Ansturm wappnen. Es gibt immer wieder ein paar wenige Leute, die sich unüberlegt ein Tier anschaffen. Insgesamt meine ich jedoch, dass die Leute bei uns im ländlichen Raum ‹etwas anders ticken›», so Cathrin Zimmermann Tierpflegerin und Leiterin des Tierheims Nesslau.

Der Aufwand bei der Betreuung von Hunden wird von Laien manchmal unterschätzt.

Manuela Jans-Koch

Auch Sandra Bricci, Leiterin des Tierschutzhauses in Schaan, geht nicht davon aus, dass man sich für einen Ansturm zurückgebrachter Tiere rüsten muss. «Wir hatten im Jahr 2020 generell wenig Hunde und deutlich weniger Katzen zu vermitteln». Die Gründe dafür seien schwierig zu eruieren. «Vielleicht liegt es bei den Katzen daran, dass im vergangenen Jahr weniger Leute verreist sind». Und die Hunde, die man vermittelt habe, seien zumeist zu Personen gelangt, die bereits zuvor einen Hund besessen haben und sich somit bewusst seien, dass es einen hohen Aufwand brauche.

Auf illegale Weise den Vierbeiner loswerden

Manche Tierhalter greifen auch zu illegalen Mitteln, um ihren pelzigen Begleiter loszuwerden. «Es kommt leider immer wieder vor, dass Tiere ausgesetzt werden», sagt Thomas Christen, Amtstierarzt des Kantons St.Gallen. Derzeit habe man keinen Anstieg an ausgesetzten Tieren. Doch Christen mahnt zur Vorsicht: «Wir befinden uns nach wie vor in einer Art ‹Lockdown›, bei welcher die Leute mehr Zeit haben, wie üblich und damit auch kein ‹Bedarf› besteht, Tiere auszusetzen, so wie sonst üblich in der Hauptferienzeit.»

Interessenten weichen ins Internet und auf den Schwarzmarkt aus

«Mir fällt stark auf, dass in den letzten zehn Jahren das Tier immer mehr zum Wegwerf-Artikel wird», sagt Dolores Rust, Tierpflegerin und Administration im Tierheim Nesslau, auf Anfrage gegenüber dem W&O. Immer mehr Leute würden sich nicht genau überlegen, was es heisst, ein Tier zu haben, welcher Aufwand dahintersteckt. Ein Hund oder eine Katze bedeute, dass man sich gut und gerne 10 bis 15 Jahre darum kümmern muss.

«Bei einem Wechsel der Wohnung, einem Jobwechsel oder einer Trennung seien dann oft die Tiere die Leidtragenden.

.Und Wenn wir vom Tierheim Nesslau jemandem ein Tier nicht geben, weil wir kein gutes Gefühl haben, dann weichen die Interessenten ins Internet bzw. den Schwarzmarkt aus. Und dort finden und bekommen sie auch ein Tier, im Ausland gibt es genug ‹Nachschub› für jemanden, der jetzt gleich ein Tier will».

«Tierschutz ist definitiv eine Ehrensache»

Dolores Rust, Tierpflegerin im Tierheim Nesslau. PD

Bei den Katzen sieht die erfahrene Tierpflegerin weniger ein Problem, denn die sind selbstständiger und brauchen nicht so viel Zeit wie ein Hund. «Bei Hunden fragen wir schon sehr gut nach, um uns ein Bild zu machen, ob der potenzielle Besitzer auch in der Lage sein wird, für das Tier da zu sein und ob er darüber Bescheid weiss, was auf ihn zukommt – zeitlich und finanziell».

Rückblickend auf das Jahr 2020 stellt Dolores Rust fest, dass man deutlich weniger Ferientiere hatte, weil die Menschen nicht reisen konnten. Damit sind dem Tierheim sehr wichtige Einnahmen entgangen. «Die herrenlosen Tiere kosten mehr als wir verlangen können. Tierschutz, Tiere retten, Tiere aufpäppeln und vermitteln ist definitiv Ehrensache und keine Einnahmequelle. Wir sind auf jeden Rappen angewiesen, um weiter für Tiere in Not da sein zu können. Im Jahr 2020 konnten wir für rund 125 Katzen und 54 Hunde da sein».