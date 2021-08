Tiere Schafe in ständiger Gefahr: Die Alpen werden zum Wolfsrevier Wolfsrisse sind längst keine Seltenheit mehr. Liechtensteins Schafbauern machen sich Sorgen. Manuela Schädler 10.08.2021, 05.00 Uhr

Ist Nebel auf den Schafalpen, ist die Gefahr für einen Wolfsangriff gross.

Nadine Böni

Der Wolf hat sich im ganzen Alpenraum ausgebreitet. Seine Zahl nimmt jährlich zu. In der Schweiz wurden im vergangenen Jahr 105 Wölfe verzeichnet. Im Vergleich zum Jahr 2019 wuchs der Wolfbestand um 28 Tiere. Auch dieses Jahr steigt die Anzahl der Wölfe weiter. Derzeit dürfte es in der Schweiz elf Wolfsrudel geben – sechs davon leben im Kanton Graubünden. Der Konflikt mit Nutztieren ist bekannt. Gerade im Alpsommer macht der Wolf den Hirten und Schaf- sowie Ziegenbesitzern zu schaffen. Meldungen von Wolfsrissen sind keine Seltenheit mehr. Im Kanton Graubünden wurden bereits über 107 Schafe gerissen. Doch auch in anderen Kantonen sind Angriffe durch den Wolf zu verzeichnen.

Physische und psychische Belastung für Alppersonal

Auch die Schafbauern in Liechtenstein beobachten die Entwicklung rund um den Wolf mit Sorge. «Wir müssen einen gangbaren Weg finden, um mit dem Wolf zusammenleben zu können», sagt der Balzner Markus Büchel, der jeden Sommer 700 Schafe auf die Alp Starlera in Graubünden bringt. Bisher blieb die Herde dieses Jahr von einem Wolfsangriff verschont. Andere Jahre musste er auch schon Verluste durch den Wolf verzeichnen.

Der Landwirt ist sich bewusst, dass das Raubtier nicht mehr verschwinden wird. Trotzdem müsse der Umgang mit ihm überdacht werden. «Die Alp ist für uns elementar. Wir können die Schafe nicht einfach bei uns auf dem Hof lassen», sagt er. Er berichtet von der physischen und psychischen Belastung der Alphirten. Da die Wolfsangriffe vorwiegend nachts stattfinden, werden die Schafe abends in einen Zaunpferch getrieben und morgens wieder zurück auf die Weide. Büchel erklärt:

«Da kann es vorkommen, dass der Hirt für einen Weg über eine Stunde gehen muss.»

Ganz gefährlich ist es, wenn das Wetter nicht mitspielt. Gerade bei Nebel ist es schwierig, alle Schafe zusammenzutreiben. Sind sie nicht hinter dem schützenden Zaun, hat der Wolf ein leichtes Spiel. In einem regnerischen Sommer wie in diesem Jahr ist die Belastung für das Alppersonal deshalb besonders gross. Für Alpen, die bereits mit Wolfsrissen zu kämpfen hatten, sei es fast unmöglich, Personal für die nächste Saison zu finden, weiss Büchel.

Wolf passt Jagdstrategie an

Auch der Landwirt Thomas Kranz aus Nendeln alpt den grössten Teil seiner Schafe. Die Tiere verbringen den Sommer auf der Gamser Alp Säss, wo sich zwischen 950 und 1000 Schafe befinden. Seit dem Wolfriss auf der Nachbarsalp in Sax vor zwei Wochen hat er ein mulmiges Gefühl, auch wenn er bisher noch kein Tier an den Wolf verloren hat. Er hofft, dass der Zaun das Raubtier fernhält. Wolfsrisse werden zwar entschädigt. Kranz sagt aber: «Ich brauche für meinen Betrieb lebende Tiere und keine Entschädigung.»

Doch der Wolf lernt schnell und passt seine Jagdstrategie an. In Graubünden hat er eine eingezäunte Herde mit Esel angegriffen – und dies, obwohl Esel ebenfalls als Herdenschutztiere eingesetzt werden. Auch erfolgen die Wolfsangriffe untertags. Dann, wenn die Tiere nicht im geschützten Pferch sind. Der Triesenberger Ottokar Schädler verlor bereits Schafe an den Wolf. Seine Tiere verbringen den Sommer auf einer Damül-ser Alp in Graubünden. Dieses Jahr habe es zwar noch keinen Angriff gegeben. Schädler blickt deshalb zurück:

«Aber in anderen Jahren hat er auch tagsüber bei Nebel gerissen und die Hirten mussten zuschauen.»

Die Landwirte sind sich einig: Alleine mit Schutzmassnahmen können ihre Tiere künftig nicht mehr geschützt werden. Eine Regulierung sei notwendig. Dabei gehe es nicht darum, alle Wölfe zu schiessen, sondern jene Tiere, die immer wieder Nutztiere reissen und bei einem Angriff mehrere Tiere töten. Nicht alle Wölfe würden sich so verhalten. «Mit dem Calanda-Rudel konnten wir Landwirte gut zusammenleben», sagt Markus Büchel. Die Alphawölfin habe praktisch nie Nutztiere angegriffen.

Wölfe rissen 40 Schafe sowie eine Ziege und verletzten ein Rind Am vergangenen Donnerstag griffen Wölfe ein trächtiges Rind auf der Alp Mornen-Erdis im Murgtal, südlich des Walensees, an und verletzten es. Ein Hirt hat dort zuvor mehrfach ein Wolfsrudel beobachtet. Das Rind wurde aufgrund der zahlreichen Bisswunden im Tierspital Zürich verarztet. Dies teilte die Staatskanzlei des Kantons St. Gallens gestern mit. Neben dem Angriff auf das Rind im Murgtal rissen in diesem Sommer zwischen dem 23. Juni und 9. August Wölfe auf verschiedenen Alpen im Kanton St. Gallen zahlreiche Nutztiere. 15 Schafe wurden vermutlich durch mehrere Wölfe auf der Alp Valtüsch im Weisstannental im eidgenössischen Jagdbanngebiet gerissen. Auf fünf weiteren Alpen im Werdenberg, Obertoggenburg und in Flums rissen Wölfe 25 weitere Schafe und eine Ziege. Die Risse im Werdenberg fanden am 16. Juli in der Gemeinde Sennwald statt. Vier Schafe wurden dabei gerissen, wie es auf Anfrage der Staatskanzlei heisst. Aufgrund mehrfacher Wolfsangriffe brachten die Verantwortlichen die Schafe von der Säntisalp bei Nesslau bereits am letzten Samstag ins Tal zurück.

Oft ist es ein einzelner Wolf, der Probleme macht. Damit die Kantone in Fällen von schadenstiftenden oder verhaltensauffälligen Wölfen rascher eingreifen können, hat der Bund Mitte Juli 2021 die Schwellenwerte für einen Abschuss herabgesetzt. Die Kantone reagieren nun. Im Wallis wurde ein Einzelwolf nach auffällig vielen Schafsrissen erlegt. Auch Graubünden prüft den Abschuss eines Wolfes, der im Prättigau besonders auffällig ist.

Markus Büchel ist sich bewusst, dass es ohne Herdenschutzhunde in Zukunft nicht mehr gehen wird. Er wird vermutlich im Herbst solche Hunde auf den Betrieb nehmen, damit sie über den Winter die Herde kennen lernen können. Büchel erklärt:

«Nur wenn die Hunde einen guten Bezug zu der Herde haben, verteidigen sie die Schafe auch erfolgreich.»

Deshalb sei es wichtig, dass die Hunde immer bei der Herde sind, was allerdings auf dem Hof in Balzers zu anderen Konflikten führen kann. Denn die Hunde verteidigen die Schafe nicht nur gegen den Wolf. «Das wird eine grosse Herausforderung.»