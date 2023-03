Theater Hausmädchen wird mondäne Dame: Die Heimatbühne in Sevelen spielt wieder Der neue Zweiakter mit dem Namen «Früsch verlügt» der Heimatbühne Werdenberg hat es in sich. Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 10.03.2023, 18.06 Uhr

Mitten im Geschehen: die Heimatbühne Werdenberg zeigt «Früsch verlügt». Bild: Hansruedi Rohrer

Der Saal im Schulhaus Galstramm in Sevelen war am Mittwoch anlässlich des Seniorennachmittags der Gemeinde Sevelen gerammelt voll. Viele haben wohl schon geahnt, was sie erwartet. Nämlich wieder ein äusserst vergnügliches Theaterstück der Heimatbühne Werdenberg.

Der gezeigte Zweiakter «Früsch verlügt» von Nick Hasler bot denn auch tolle Unterhaltung mit einem verzwickten «Lügen»-Spiel, bei welchem es für die Zuschauenden viel zum Lachen gab. Und für die Spielenden grossen Applaus.

Neue Regisseurin

Erstmals führte Sandra Bernegger Regie. Die sonst gewiefte Spielerin verlieh hier dem Theater den gewissen Schliff. Zudem besorgte sie auch noch mit ihrem Team die Maske. Markus Saxer, Vereinspräsident der Heimatbühne Werdenberg, stand ihr als Regieassistent zur Seite. Er war es auch, der eingangs das Publikum begrüsste und sich besonders über die grosse Anzahl Gäste freute. «Es ist immer schön zu spielen, wenn so viele im Saal anwesend sind», sagte er.

Weitere Aufführungen Es gibt noch mehr Gelegenheiten, bei diesem Spiel dabei zu sein: am Mittwoch, 15. März, um 14 Uhr in der Mehrzweckhalle Pradarossa in Oberschan sowie im Saal des Restaurants Krone, Räfis-Burgerau. Dort sind es die Freitagsabende des 17., 24. und 31. März jeweils um 20 Uhr (mit Tanz und Unterhaltung) sowie am Samstag, 25. März, um 20 Uhr. Zu empfehlen ist eine Reservation. Weitere Informationen unter www.hb-werdenberg.ch.

Gekonntes Spiel des Schauspielteams

Rechtsanwältin (Ursi Schlegel) im Rollentausch. Bild: Hansruedi Rohrer

In der Geschichte steht das Hausmädchen Elvira im Mittelpunkt. Christina Eggenberger spielt dieses «Mädchen für alles» ganz einfach frisch und überragend. Sie steht im Dienst der Rechtsanwältin Frieda von Rotz (Ursi Schlegel einmal mehr routiniert).

Das weitere Schauspielteam macht natürlich mit gekonntem Spiel die Handlung perfekt. Es sind Johnny Eggenberger als Gärtner Peter, Hans Lenherr als Klemens und Mann von Claire, Margot Zingg als Ursula Moser und Arbeitskollegin von Frieda von Rotz, Gabriela Fischer als Claire und Freundin von Elvira und Franziska Moser in ihrer ersten Bühnenrolle als Frau Huber von der Hausmädchen-Prüfungskommission (auch gut gemacht). An der Wand hängt dann auch noch ein Bild der Katze «Schnurrli», nicht ganz ohne Bedeutung. Als Souffleuse für alle Fälle ist Ruth Vetsch engagiert.

Kleines Lügenspiel mit vielen Überraschungen

Als die Anwältin Frieda von Rotz eines Tages auswärts an einer Sitzung in der Kanzlei teilnehmen muss, erhält Hausmädchen Elvira ausgerechnet dann einen Anruf von Claire, ihrer alten, jedoch eher unbeliebten Freundin.

Elvira gaukelt ihr ein Leben in Saus und Braus vor. Und schon ist sie bei der ersten Unwahrheit. Als sich dann aber Claire für einen Spontanbesuch selbst einlädt, schlüpft Hausmädchen Elvira kurzerhand in die Rolle der reichen, mondänen Dame.

Das Hausmädchen Elvira (Christina Eggenberger, Mitte) hat ihre Rolle vertauscht. Bild: Hansruedi Rohrer

Das Lügenspiel hat begonnen und das Chaos ist vorprogrammiert. Für den so heiss geliebten, erfundenen Gatten muss der Gärtner Peter herhalten, ob er will oder nicht. Natürlich kommt es, wie es kommen muss: Frieda von Rotz platzt unverhofft in die gute Stube und bringt alles durcheinander. Dass sie dann auch noch das Hausmädchen in diesem verflixten Spiel übernehmen soll, das ist (vorerst) nicht ihre Sache. Ausgerechnet kommt an diesem Tag die Prüfungsfrau Huber zur spontanen Kontrolle.

