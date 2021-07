Werdenberg/Obertoggenburg - Telefonstörung und Wasser: Feuerwehren im Werdenberg und Obertoggenburg im Einsatz

In Teilen der Schweiz haben die starken Regenfälle seit Mittwoch zu Hochwasser und Schäden geführt. Auch im W&O-Gebiet stiegen die Wasserpegel an, aber nicht so stark, dass es grössere Probleme gegeben hätte. Wie eine Umfrage des W&O bei den Feuerwehren zeigt, mussten sie nur vereinzelt ausrücken. Aufgrund der Störung der Notruf-Kommunikation hatten trotzdem nicht alle Feuerwehrangehörigen eine ruhige Nacht.

Corinne Hanselmann 09.07.2021, 16.16 Uhr