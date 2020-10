Faszinierende Arbeit von Tier und Mensch an Schweizer Meisterschaft der Hütehunde auf der Wartauer Tratt Dieses Wochenende findet auf der Tratt in Weite die Schweizer Meisterschaft der Hütehunde statt. Rund vier Jahre dauert es, bis ein Border Collie bis auf dieses Niveau ausgebildet ist. Corinne Hanselmann 24.10.2020, 05.00 Uhr

Eine der Aufgaben: Die fünf Schafe in den Pferch treiben. Bilder: Corinne Hanselmann

Melodiöse Pfiffe und vereinzelte Rufe sind auf der Wartauer Tratt zu hören. Immer wieder umrundet ein Border Collie eine kleine Herde Schafe, treibt sie durch ein Tor und in einen Pferch, dirigiert vom Hundeführer. Auf dem weitläufigen Gelände findet dieses Wochenende die Schweizer Meisterschaft (SM) der Hütehunde statt.

Organisiert wird der Wettkampf durch die Regionalgruppe Zentralschweiz der Swiss Sheep Dog Society, dem Schweizerischer Verein für die Ausbildung von Herdengebrauchshunden. Sandra Hotz aus Schaan ist Mitglied des OK. «Wir haben selber Schafe und Border Collies, die wir an den Schafen ausbilden», erzählt sie. «Aktuell haben wir aber nur junge Hunde, die noch nicht auf dem Niveau sind, um an der SM zu starten.»

Die Tratt der Ortsgemeinde Wartau biete sehr gute Bedingungen für die Arbeit mit Hütehunden. «Wir konnten dieses Gelände schon mehrfach im Winter nutzen, um mit unseren eigenen Schafen und Hunden zu trainieren.» Deshalb hat es sich auch so ergeben, dass hier nun die SM stattfindet.

Die Teamarbeit zwischen Mensch und Hund ist faszinierend.

Vier Jahre Ausbildung bis zu diesem Niveau

Rund 50 Teilnehmer aus der ganzen Schweiz haben sich während des Jahres für die Schweizer Meisterschaft qualifiziert. Der grösste Teil davon besitzt selber Schafe und braucht die Hunde effektiv für die Arbeit mit diesen, weiss Sandra Hotz.

«Es braucht viel Zeit und Geduld, die Hunde so auszubilden.»

Freude nach gelungenem Lauf: Das Schaf mit rotem Halsband ist abgetrennt von der Herde. Bilder: Corinne Hanselmann

Rund vier Jahre dauere es, bis ein Hund so weit ausgebildet ist, dass er Parcours der Stufe 3, wie sie an der SM verlangt werden, bewältigen kann. Die Ausbildung beginnt meist im Alter zwischen sechs und zwölf Monaten. Es sind fast ausschliesslich Border Collies, die an Wettkämpfen für Hütehunde starten. Sandra Hotz sagt:

«Border Collies sind zwar sehr sensible Hunde, aber wenn sie sich auf die Arbeit mit den Schafen konzentrieren, wird alles andere rundherum unwichtig.»

Es sind fast ausschliesslich Border Collies vertreten. Bilder: Corinne Hanselmann

Beim Zuschauen zeigt sich bald: Der Parcours auf dem weitläufigen Gelände ist anspruchsvoll. Längst nicht alle Teilnehmer können die Aufgaben beenden. Nach jeweils 15 Minuten läuft die Zeit ab. Ein Richter beobachtet die Hund-Mensch-Teams genau, macht Punktabzüge für Fehler und Ungenauigkeiten.

Der Parcours Zuerst schickt der Hundeführer den Hund los, um die Herde zu holen. Fünf Schafe gehören zur Gruppe, zwei sind mit rotem Halsband markiert. Der Hund soll die Schafe durch ein Tor hindurch in Richtung des Hundeführers und einmal um ihn herum treiben. Dann müssen die Schafe durch weitere Tore getrieben werden, bevor in einem markierten Kreis zwei der fünf Schafe – aber nicht die rot markierten – aussortiert werden müssen. Anschliessend treibt der Hund alle Schafe in einen Pferch. Sie werden aber gleich wieder freigelassen, um als letzte Aufgabe ein einzelnes Schaf – eines der rot markierten – von der Herde zu separieren.

180 Schafe kommen zum Einsatz

Die Schafe müssen Hunde gewohnt sein, um beim Wettkampf nicht in Panik zu kommen.

Zufriedene Teilnehmerin nach gelungenem Parcours.

Nebst den Hunden kommen 180 Schafe auf der Tratt zum Einsatz. Sie gehören einem Mitglied der organisierenden Regionalgruppe. «Aus Tierschutzgründen darf jedes Schaf höchstens zweimal pro Tag eingesetzt werden», erklärt Sandra Hotz. Bei den Qualifikationsprüfungen am Freitag und Samstag treiben die Hunde fünf Schafe durch den Parcours. Jeweils die besten acht Teilnehmer vom Freitag und Samstag qualifizieren sich für den Finallauf vom Sonntag. Dort ist dann ein Parcours mit einer Herde von 20 Schafen zu absolvieren.

Eine Teilnehmerin wiederholt vor dem geistigen Auge den Wettkampfparcours.

Sieben Hunde, viele Schafe und 35 Jahre Erfahrung

Urs Imhof

Einer der Teilnehmer ist Urs Imhof. Um gestern mit seinem Hund Columbus in Weite teilzunehmen, ist er um 4 Uhr aufgestanden und losgefahren. Denn er wohnt im Wallis, in Goppisberg, unterhalb von Riederalp und Bettmeralp. Bereits seit 35 Jahren nimmt er an Wettkämpfen mit Hütehunden teil. Sein grösster Erfolg: Europameister im Jahr 2010. «Mit Schafen hatte ich schon von klein auf zu tun», erzählt er. Er hat den landwirtschaftlichen Betrieb vom Vater übernommen und führt ihn im Nebenerwerb. Rund 100 bis 150 Schafe zählt seine Herde je nach Jahreszeit. Sieben Border Collies helfen ihm unter anderem dabei, diese von einer Weide zur nächsten zu treiben. Den Sommer verbringen die Schafe auf einer Alp im Aletschgebiet, auch dort kommen die Hunde zum Einsatz.

Der Walliser Urs Imhof ist ein «alter Hase»: Er nimmt bereits seit 35 Jahren an Wettkämpfen mit Hütehunden teil. Bilder: Corinne Hanselmann

Columbus hatte er ausgeliehen auf eine andere Alp – die Trainingszeit bis zur SM war somit kurz. Urs Imhof erklärt:

«Am Wettkampf ist präzises Arbeiten auf Kommando gefragt. Er hat eher die Art, dass er selbstständig arbeiten möchte.»

Mit dem gestrigen Lauf war er denn auch nicht ganz zufrieden. Für die Finalqualifikation hat es nicht gereicht. Der Walliser hat aber heute eine weitere Chance, wenn er mit seinem zweiten Hund teilnimmt. Die elfjährige Becky ist die älteste vierbeinige Teilnehmerin des Wettkampfs.