Tankstelle ausgeraubt - mutmasslicher Täter ist gefasst Ein junger Mann, der am Sonntag, 1. November, die Coop-Pronto-Tankstelle in Buchs überfallen hat, konnte überführt werden. 24.11.2020, 10.22 Uhr

Ermittlungserfolg: Die Kantonspolizei hat den Buchser Tankstellen-Räuber gefasst. Bild: Kapo SG

(kapo) Am Sonntagabend, 1. November, um 18.40 Uhr, ist die Coop-Pronto-Tankstelle an der St. Gallerstrasse in Buchs überfallen worden.