Wartau: Neue Schulbusse legen jede Woche 700 Kilometer zurück

Gemeinde Wartau 700 Kilometer jede Woche: Die beiden Schulbusfahrer sind täglich sicher und pünktlich unterwegs, nun mit neuen Bussen Die Wartauer Schulbusfahrer Bruno Götti und Roberto Lillge konnten pünktlich auf den Schulstart zwei neue Schulbusse in Betrieb nehmen. 03.09.2021, 05.00 Uhr

Die beiden Schulbusfahrer Bruno Götti (links) und Roberto Lillge vor ihren Wartauer Schulbussen.

In der letzten Woche absolvierten die beiden Schulbusfahrer zudem ihren alljährlichen Sicherheitskurs für Busfahrer.

In der Gemeinde Wartau mit ihren zehn Schulbauten und 650 Schülerinnen und Schülern sind täglich zwei Schulbusse unterwegs. Sie transportieren vor allem die Kindergartenkinder und Schülerinnen und Schüler aus den Dörfern Weite, Plattis, Fontnas, Gretschins und Malans von ihrem Dorf zum Unterricht am jeweiligen Schulstandort. Zusammen mit den Fahrten zum Turnunterricht in Oberschan und Weite sowie zum Schwimmunterricht in Balzers macht dies das Gros der täglichen Schulbuseinsätze aus.

Zusammen bringen es die beiden Schulbusse innerhalb des normalen Fahrplans auf rund 700 Kilometer pro Woche. Dazu kommen noch Klassenausflüge und Schulreisen, sofern diese zeitlich durch die eigenen Busse abgedeckt werden können.

Maximale Sicherheit auf und neben der Strasse

Die beiden neuen Busse bieten einige Vorteile gegenüber den alten Modellen. So verfügen sie über die neuesten Kindersicherheitssitze, bei denen sich beispielsweise die Sicherheitsgurte automatisch der Körpergrösse anpassen. Auch darum dürfen mit diesen Sitzen neu auch die Jugendlichen der Oberstufe transportiert werden. Bisher war der Transport der Kindergarten- und Primarstufe vorbehalten.

Neben der regelmässigen Weiterbildung der beiden Fahrer sorgen diverse Systeme für die maximale Sicherheit auf und neben der Strasse. So verfügen die baugleichen Busse über einen Spur-, Abstandshalte- und einen Totwinkelassistenten sowie über eine Rückfahrkamera. Da nun beide Busse mit der maximalen Anzahl Sitzplätze ausgerüstet sind, gestaltet sich die Busfahrplanung einfacher und variabler. (pd)