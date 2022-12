Werdenberg: Übersicht zu Gemeinde-GAs in den Gemeinden

Übersicht Die SBB stellen die Gemeinde-GAs bis 2024 ein: In gewissen Werdenberger Gemeinden endet das Angebot bereits früher In Gams gibt es ab 1. April 2023 keine GA-Tageskarten mehr, in Grabs und Sevelen gibt es sie bis 30. Januar 2024. Eine Übersicht. Alexandra Gächter Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Bis zu zwölf GA-Tageskarten pro Tag verkauft die Gemeinde Grabs im Jahr 2023. Bis 30.Januar 2024 gibt es Tageskarten.

Am 30. Januar 2024 stellen die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) ihr Angebot ein, den Politischen Gemeinden vergünstigte GA-Tageskarte zu verkaufen. Nun haben die SBB bekannt gegeben, wie die Gemeinden im letzten Bezugsjahr zu ihren Tageskarten kommen.

Die Gemeinden konnten letztmalig eine Bestellung aufgeben, sie durften dabei aber nur Tageskarten für ein ganzes Jahr kaufen. Auch durften sie für die einzelnen Monate keine unterschiedliche Anzahl Tageskarten kaufen. Die Unflexibilität der SBB verdeutliche, dass ihr dieses Angebot nicht weiter wichtig sei, wie mehrere Gemeinden aus der Region sagten. Dadurch ergab es sich, dass die Gemeinden ein unterschiedliches Angebot bezüglich ihren Tageskarten haben.

In Wintermonaten werden weniger Karten gekauft

In der Gemeinde Gams läuft das Angebot bereits am 31.März 2023 aus. Gams bestellte jeweils drei Tageskarten per 1.April. «Da das Angebot der SBB ausläuft, wollten wir dieses Jahr für April 2023 bis Dezember 2023 eine Bestellung von je drei Karten tätigen. Das ging aber nicht. Wir hatten die Wahl: Entweder drei Tageskarten von Januar 2023 bis Dezember 2023 – oder gar keine», sagt Gemeinderatsschreiber Markus Lenherr. Da Gams von der letztjährigen Bestellung noch täglich drei Karten bis 31. März 2023 übrig hat, hätten der Gemeinde in der Zeit von Januar bis März 2023 sechs Tageskarten zur Verfügung gestanden.

«In den Wintermonaten bringen wir keine sechs Tageskarten weg. Deshalb mussten wir uns schweren Herzens entscheiden, das Angebot Ende März auslaufen zu lassen», so Lenherr weiter. Die Gamser Bevölkerung darf aber wie alle anderen auch, bei den umliegenden Gemeinden nach Tageskarten anfragen.

Angebot war stets beliebt bei Bevölkerung

In der Gemeinde Grabs ist man sogar froh, wenn Auswärtige zwischen Februar und April Tageskarten reservieren. In dieser Zeit hat die Gemeinde täglich zwölf Karten. Auswärtige Personen können zwischen Februar und April jederzeit und ansonsten nicht früher als zwei Wochen vor dem Bezugsdatum eine Karte reservieren, während Einheimische eine Reservation immer jederzeit vornehmen dürfen. Von August 2023 bis 30. Januar 2024 gibt es in Grabs täglich fünf Karten, im Januar, Mai und Juni 2023 sieben, im Juli 2023 sechs. Die unterschiedliche Anzahl der Karten ergab sich aus einem Restbestand bis Juli 2023 und der Anordnung, fünf zusätzliche Karten nur für alle Monate kaufen zu können.

«Die Situation hat Grabs vor eine spezielle Herausforderung gestellt», sagt Gemeinderatsschreiber Werner Hefti. Das ganze Prozedere war sehr kompliziert, aber Grabs habe alles daran gesetzt, für die Bürgerinnen und Bürger die beliebten Tageskarten so lange wie möglich anbieten zu können. «Ellenlange Mails mit den SBB gingen dieser Lösung voraus», so Hefti. Da die Tageskarten von der Gemeinde vorausbezahlt werden müssen, sei die Bestellung der zusätzlichen Tageskarten ein gewisses finanzielles Risiko. Dieses sei aber auf die Monate Februar bis April beschränkt und somit gut zu verantworten.

In der Gemeinde Sennwald gibt es bis und mit 7. Dezember 2023 fünf Tageskarten pro Tag. An Auswärtige werden die Tageskarten verkauft, wenn eine Woche vor dem Reisedatum noch Karten zur Verfügung stehen.

Eine ähnliche Regelung gilt für Auswärtige, welche in der Stadt Buchs Tageskarten beziehen wollen. «Reservationen und Bezüge der Tageskarten mit einem Gültigkeitsdatum, das mehr als sieben Tage in der Zukunft liegt, bleiben den Einwohnerinnen und Einwohnern von Buchs vorbehalten», schreibt Stadtschreiber Remo Märk. Bis Ende Mai 2023 vergibt die Stadt Buchs täglich sieben Karten, ab Anfang Juni bis Ende November 2023 noch fünf. Danach stellt Buchs das Angebot per 1. Dezember 2023 ein.

Die Gemeinde Sevelen hat jeweils per 1.März ihr Jahreskontingent von fünf Karten pro Tag bestellt. Das Angebot per Ende Februar 2023 auslaufen zu lassen, war für Sevelen keine Option, da die Tageskarten seit jeher sehr beliebt seien. Deshalb bestellte die Gemeinde für die Zeit vom 1. Februar 2023 bis 30.Januar 2024 erneut fünf Tageskarten. «Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir dadurch nur im Monat Februar doppelt so viele Karten, nämlich zehn, besitzen», sagt Gemeinderatsschreiberin Susanna Solenthaler. Für die restlichen Monate gibt es in Sevelen wie üblich fünf Karten. Auswärtige können in Sevelen fünf Tage vor Reisebeginn eine Tageskarte reservieren. Leider bilde das System die zehn Karten vom Februar nicht ab. Wer Interesse an einer Karte habe, solle deshalb telefonisch anfragen.

In Wartau gibt es ein Last-Minute-Angebot

In der Gemeinde Wartau laufen die Tageskarten am 30. November 2023 aus. Täglich vier Karten gibt es in Wartau. Hier gilt das Motto «De Schneller isch de Gschwinder». Das bedeutet, dass auch Auswärtige lange im Voraus Karten reservieren können.

Wartauerinnen und Wartauer haben das Recht, gleich alle vier Karten eines Tages zu reservieren, Auswärtige erhalten pro Tag eine. Speziell in der Gemeinde Wartau ist, dass es Last-Minute-Karten gibt. Wer die Tageskarte am Vortag ab 16 Uhr bezieht, erhält sie zum Preis von 25 anstatt 40 Franken.

Die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann bietet bis und mit 30. Juni 2023 zwei Tageskarten an. Die Gemeinde stand vor der Wahl, für das ganze Jahr zwei weitere Karten zu bestellen, dann hätten sie von Januar bis Juni aber vier Karten verkaufen müssen. «Das wäre für uns ein Minusgeschäft gewesen», heisst es vonseiten des Einwohneramtes. In der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann gibt es keine Regelung bezüglich der Reservation von auswärtigen Personen. Wie überall muss man die Tageskarten aber auch hier persönlich am Schalter abholen.

