Täglich stirbt ein kleiner Teil von Lea aus Sax

Spinale Muskelatrophie (SMA) ist eine neuromuskuläre Erkrankung. Aufgrund eines «Gen-Defektes» wird ein bestimmtes Protein, das SMN-Protein, nicht in genügender Menge produziert. Dadurch erkranken die Motoneuronen (Nervenzellen), die normalerweise Impulse an die Muskeln weiterleiten. Bei SMA sind diese Impulse schwach oder fehlen gänzlich, dadurch entsteht als Folge eine Muskelatrophie (Muskelschwund). Laufen, Krabbeln, Sitzen, Kopfkontrolle und Schlucken werden für Betroffene, falls sie es je erlernt haben, mit Fortschreiten der SMA zunehmend schwieriger. SMA ist eine relativ häufige «seltene Erkrankung» (rare disease, orphan disease). Ungefähr eines von 10000 Neugeborenen ist betroffen und ungefähr eine von 40 Personen ist Träger des «Gen-Defektes». SMA beeinträchtigt alle Muskeln des Körpers, obwohl die sogenannten proximalen Muskeln (die dem Rumpf am nächsten sind, zum Beispiel Schulter-, Hüft- und Rückenmuskulatur) oft am schwersten betroffen sind. Die Schwäche in den Beinen ist im Allgemeinen grösser als in den Armen. Es kann auch die Kau- und Schluckmuskulatur betroffen sein. Die Beteiligung der Atemmuskulatur (die für Atmung und Abhusten zuständig ist) kann zu einer erhöhten Anfälligkeit für Lungenentzündungen führen. Die kognitiven Fähigkeiten, die Hautsensibilität und die Sinneswahrnehmungen sind nicht betroffen. (adi)

Quelle: SMA Schweiz