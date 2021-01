Synchronschwimmerin Vivienne Koch ist voller Optimismus vor der Olympiaqualifikation: «Wir haben gute Chancen» Mit Joelle Peschl und Trainerin Tatiana Rudkovskaya bereitet sich Vivienne Koch im Campus Sursee auf den alles entscheidenden Wettkampf vor. Das Team hat sich gefunden und jede Einzelne hat sich stark verbessert. Robert Kucera 20.01.2021, 18.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vivienne Koch und Joelle Peschl nehmen erneut Anlauf zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Bild: Stephan Tuor

Seit fast zwei Jahren steht fest, dass Vivienne Koch die Schweiz im Synchronschwimmen anlässlich der Olympiaqualifikation in der Sparte Duett vertreten darf. Doch seither ist viel passiert: Erst fiel ihre Partnerin Noemi Peschl verletzt aus, für sie sprang Joelle Peschl ein. Und dann kam Corona – die Olympischen Spiele 2020 in Tokio mussten um ein Jahr verschoben werden.

Nun erfolgt für Vivienne Koch und Joelle Peschl der zweite Anlauf, um sich für Tokio zu qualifizieren. Die Schweizer Selektion für 2020 ist nach wie vor gültig. «Nur weil es ein Jahr später stattfindet, sind es nicht andere Olympische Spiele», erläutert Koch.

Olympiavorbereitung im Campus Sursee

Seit Monaten haben die beiden ihre Zelte im Campus Sursee (Gemeinde Oberkirch) aufgeschlagen.

«Wir haben Bedingungen, die wir vorhin noch nie gehabt haben»,

schwärmt Koch von der Sportanlage. Swiss Aquatics, so heisst der Schweizer Schwimmverband, darf seine Athletinnen hier kostenlos einquartieren und trainieren lassen. Geld erhält der Campus vom Bund durch den Beitrag ans Nationale Sportanlagenkonzept Nasak.

Im selben Hallenbad trainieren zwei weitere Athletinnen, welche das Synchronschwimmen beim SC Flös Buchs erlernt haben: Lara Mechnig und Marluce Schierscher werden allerdings am Olympiaqualifikationswettkampf vom 6. und 7. März in Tokio die Farben Liechtensteins vertreten. «Sie sind keine gewöhnlichen Konkurrenten», hält die Grabserin fest.

«Wir haben gute Chancen», glaubt Vivienne Koch fest daran, ihren Olympiatraum schon bald zu erfüllen. Dem Team aus dem Fürstentum räumt sie ebenfalls gute Chancen ein. «Ich hoffe, dass sie es auch schaffen», wünscht sich Koch, dass schon bald vier Flöser Tickets nach Tokio gelöst werden. Doch der Gang in den Kanton Luzern war alles andere als leicht.

«Am Anfang dachte ich: Das überlebe ich nicht! Ich gehe nicht für ein ganzes Jahr nach Sursee»,

beschreibt Vivienne Koch ihre Gedanken vom letzten Sommer. Da normales Training aber wegen der Coronapandemie ausgesetzt war, musste ein neuer Weg her, um sich ideal für die Qualifikationswettkämpfe zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokio vorzubereiten.

Nun lebt und schwimmt die Grabserin im Campus Sursee. Dort lebt man nicht in einer Gemeinschaft. «Wir sind allein im Zimmer», erklärt Koch. «Ich gestalte die Zeit sinnvoll – bis jetzt ist es aufgegangen.» Sie hat ein Fernstudium in Psychologie begonnen (siehe Kasten) und hat sich der neuen Situation angepasst. «Ich habe gemerkt, dass ich gerne allein bin und mich gut beschäftigen kann», hält die 21-Jährige fest.

Nach dem Training folgt die Erholung beim Fernstudium Der Zeitplan von Vivienne Koch war bis vor einem Jahr klar: erst die Olympischen Spiele, dann das Studium. Doch aus den Sommerspielen 2020 wurde Tokio 2021. «Das Studium um ein Jahr verschieben mochte ich aber nicht», hält Koch fest. Sie nutzt nun das Angebot der Universitären Fernstudien Schweiz mit Sitz in Brig. Im September hat Koch ihr Psychologie-Studium begonnen, den Bachelor erreicht sie nach 4,5 Jahren. «Hätte ich nach den Olympischen Spielen angefangen, wäre ich zum selben Zeitpunkt fertig», gibt Koch Auskunft über den sonst kürzeren Zeitraum. «Doch man weiss ja nie, ob man das erste Jahr besteht oder nicht. Deshalb wollte ich es begleitend zum Sport machen. Ich wollte einfach schon mal was haben, so bin ich auch nachher freier in meinen Entscheidungen», erklärt Koch. Sie schätzt den Weg des Fernstudiums sehr, der ihr viel Zeit für andere Sachen lässt. Die andere Sache heisst derzeit Synchronschwimmen. Um bei den Olympischen Spielen dabei sein zu können, ist sehr viel und hartes Training nötig. «So kommt einem das Studium gar nicht mehr so streng vor. Das ist eher Entspannung», sagt die 21-Jährige. «Weil ich in Sursee abends viel allein bin, lerne ich.» Mit Erfolg: Die erste Semesterprüfung hat sie bereits bestanden

Novum für Koch: Freie Wochenenden

Zusammen mit Joelle Peschl trainiert sie unter der Leitung von Tatiana Rudkovskaya. Sie ist die neue Trainerin des Duetts und steht seit letztem Mai am Beckenrand. «Sie ist die am besten ausgebildete Trainerin der Schweiz», hält Koch grosse Stücke auf die Ukrainerin, die einst zur Weltspitze in dieser Sportart zählte. Punkto Disziplin kann Vivienne Koch enorm von ihr profitieren. Ein Plus sei auch Rudkovskayas Persönlichkeit. Die Grabserin beschreibt die neue Trainerin als positiv eingestellten Menschen.

Sieben Stunden pro Tag wird trainiert. «Das ist anstrengend. Ich trainiere intensiver als jemals zuvor. Aber man gewöhnt sich daran», sagt Koch, die sehr froh ist, die Infrastruktur im Campus Sursee nutzen zu dürfen. Es herrschen ideale Bedingungen für das Schweizer Duett. Ein Novum hat sich ebenfalls ergeben: «Ich hatte noch nie freie Wochenenden.» Als Synchronschwimmerin beim SC Flös Buchs waren Trainings am Samstag die Regel – nicht die Ausnahme.

Vor dem letzten Schliff in Richtung Olympia-Qualifikation: Vivienne Koch. Bild: Robert Kucera

Entscheidender Wettkampf wird im Training simuliert

Doch die schöne Regelmässigkeit hat ein Ende. Denn die Olympischen Qualifikationswettkämpfe vom 6./7. März in Tokio nahen. «Es folgt nun eine extrem intensive Phase – sowohl mental als auch körperlich», schildert Vivienne Koch. Für den letzten Schliff wird mal mehr, mal weniger pro Woche trainiert. Dabei wird die Anzahl Stunden im Schnitt eher noch gesteigert.

Zumal es nun auch samstags ins Wasser geht. Vermehrt wird der Wettkampf simuliert, um sich auf die Qualifikation einzustimmen.

«Es ist nicht ideal, dass wir in den letzten eineinhalb Jahren nur noch einen Wettkampf hatten – und jetzt folgt grad die Qualifikation, ohne sich vorher zeigen zu können oder sich mit den anderen Teams zu messen»,

veranschaulicht Koch die Problematik. Die Simulation enthält das kürzere Aufwärmen als sonst, Wartezeiten und letztlich das Programm, das einmal von Anfang bis zum Ende geschwommen wird.

Duett harmoniert besser und hat sich gesteigert

Vivienne Koch und Joelle Peschl blicken zuversichtlich auf die Olympia-Qualifikation. «Durch das viele Training haben wir uns konditionsmässig und körperlich extrem verbessert», gibt Koch Auskunft und ergänzt: «Vor einem Jahr schwammen wir gerade erst drei Monate zusammen. Jetzt ist es über ein Jahr – wir haben uns gefunden.»

Über ihre Teamkollegin sagt Koch, dass sie sich in Höhe, Beweglichkeit, aber auch Präsentation gesteigert hat. «Bei mir ist es das Physische und ich kann nun über lange Zeit konzentriert und fokussiert bleiben.»

Es folgt der Feinschliff in der Präzision

Es gilt nun im Hinblick auf den Qualifikationswettkampf weiter an Details zu arbeiten. Denn das Programm muss, will man Erfolg haben, höchste Präzision aufweisen. Technisch schätzt die Grabserin das Duett hoch ein. Doch das Duett muss noch mehr im selben Rhythmus sein: dieselbe Bewegung exakt zur gleichen Zeit im exakt gleichen Winkel.

Hilfestellung gab es von den internationalen Richtern der Schweiz. Es wurden ihnen Videos geschickt, oder man lud sie direkt nach Sursee ein. Viele gute Feedbacks durfte man da abholen. Dies hilft, mit einem guten Gefühl nach Tokio zu reisen. Denn man hatte dieses Jahr keine Vergleichsmöglichkeiten. Es gilt die Konzentration auf die eigene Stärke und Leistung.