Olympia-Duetts des SC Flös Buchs mit starken Auftritten an der EM

Synchronschwimmen Hohe Noten für Flöser Olympia-Duette An der EM in Budapest zeigten sowohl die Schweizerinnen als auch die Liechtensteinerinnen, deren Heimverein der SC Flös Buchs ist, dass sie auf Kurs sind. 15.05.2021, 05.00 Uhr

Vivienne Koch und Joelle Peschl steigerten sich im Final um mehr als 0,7 Punkte, blieben aber hinter Liechtenstein. Tamas Kovacs / EPA

(wo) Es sind noch zwei Monate, bis sich in Barcelona entscheidet, ob ein, zwei oder gar kein Flöser Duett an den Olympischen Spielen in Tokio auftreten darf. Die Europameisterschaft in Budapest war für Vivienne Koch / Joelle Peschl (Schweiz) und Lara Mechnig / Marluce Schierscher (Liechtenstein) eine sehr wichtige Standortbestimmung.