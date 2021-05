Synchronschwimmen Erfolgreiche Swiss Youth Competition: Gold für die Flöserinnen in der Kategorie U18 Die Buchser Synchronschwimmerinnen glänzten am Swiss Youth Competition mit starken Leistungen im Teambewerb aber auch als Solistinnen und im Duett. 14.05.2021, 13.27 Uhr

Das Team Jugend 1 des SC Flös Buchs: Noemi Büchel, Leila Marxer, Susanna De Angelis, Jessica Jütz, Nadina Klauser (oben von links), Angelique Camenisch, Jael Hollenstein sowie Ladina Lippuner (unten von links). Bild: PD

(jü) Kürzlich nahmen die Teams Jugend 1 und 2 des SC Flös Buchs am Swiss Youth Competition in Sursee teil. Über drei Tage verteilt massen sich die 15 jungen Athletinnen in diversen Disziplinen und erzielten Glanzleistungen.