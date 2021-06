Jugend-SM: Dreimal Gold für SC Flös, total sieben Podestplätze

Synchronschwimmen Drei Titelgewinne und total sieben Podestplätze: Flöserinnen meisterten den Saisonhöhepunkt erfolgreich An den Jugend-Schweizer-Meisterschaften in Genf erbrachten die Flöser Nachwuchskräfte ausgezeichnete Resultate. Für die jüngsten von ihren war es sogar der erste Wettkampf überhaupt. 05.06.2021, 05.00 Uhr

Endlich wieder ein Ernstkampf: Die jüngsten Flöser Synchronschwimmerinnen Mirjam Andenmatten, Ilea Klauser, Luisa Furlan, Annina Senti, Kira Beck, Laila Dirks und Jule Marie Kirschbaum (von links) zeigten eine einwandfreie Leistung. Bild: PD

(jü) 22 Flöserinnen zwischen zehn und achtzehn Jahren nahmen kürzlich an den Jugend-Schweizer-Meisterschaften in Genf teil. Dabei massen sich die Teams Jugend 1, 2 und 3 in den verschiedensten Disziplinen und zeigten ausserordentliche Leistungen.