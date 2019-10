SVP Werdenberg räumte auf der Alp Tesel auf Jung und Alt leistete einen Beitrag zum Gemeinwohl auf der Gamser Alp.

Mit Unterstützung der Ortsverwaltung Gams organisierte Roman Rauper (3. von links) den Anlass. Bild: PD

Auch dieses Jahr hat die SVP die Alp Tesel der Ortsgemeinde Gams aufgeräumt. Für die Teilnehmer ist klar: Taten statt Worte sind nicht nur für diesen Wahlkampf, sondern für die Zeit zwischen den Wahlen dringend nötig. Dies schreibt die SVP in ihrer Medienmitteilung.

Vergangenen Samstag hat die SVP Werdenberg bereits zum dritten Mal in Folge die Alp Tesel der Ortsgemeinde Gams aufgeräumt. Und trotz der mässigen Wetteraussichten stiess die «Alpsäuberung» auch dieses Jahr auf reges Interesse. Der Gamser Ortsparteipräsident und Nationalratskandidat Roman Rauper resümiert: «Es freut uns sehr, dass wir auch dieses Jahr mit Jung und Alt einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten konnten.» Rauper organisierte den Anlass mit der Unterstützung von Ortsverwaltungsrat Ernst Lenherr und Josef Hardegger.

Nach dem Credo: Taten statt Worte

Unter den Helfern befand sich auch Kantonsrat Sascha Schmid, zudem stattete Nationalrat Mike Egger den fleissigen Arbeitern einen Besuch ab. Nationalrat Egger lobt das Engagement der Kreispartei: «Während heute in Bern gestreikt wird, packt die SVP dort an, wo die Umwelt direkt profitiert.»

Er sprach damit die Klimademonstration in Bern an und plädierte stattdessen für Eigenverantwortung. Schmid pflichtete dem bei: «Wir bewegen mehr, wenn jeder in seinem Umfeld für die Umwelt leistet, was er kann.» Dafür brauche es keine weiteren Reden von Gretas, sondern Menschen, die mit gesundem Menschenverstand anpacken.