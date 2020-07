SVP Gams setzt auf Kontinuität: Bisherige Amtsträger treten wieder an Die SVP Gams tritt bei den kommenden Gemeindewahlen mit allen fünf bisherigen Amtsträgern wieder an. 15.07.2020, 11.14 Uhr

Die Kandidaten: Mischa Lenherr (von links), Ernst Lenherr, Hansjörg Langenegger, Josef Hardegger und Hansruedi Lenherr. PD

(pd) Die SVP Gams, welche dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert, setzt auf Kontinuität. So baut die Ortspartei auf Mischa Lenherr im Gemeinderat, welcher seit vier Jahren aktiv die Geschicke von Gams mitbestimmt und sich konstruktiv wie auch kritisch in allen Themen einbringt. Dies schreibt die Ortspartei in einer Medienmitteilung.