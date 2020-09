Susanna Dütschler-Imboden aus Buchs erhält Weltmeistertitel an internationalen Speaker Slam Beim internationalen Speaker Slam mit Teilnehmern aus 14 Ländern, der am Samstag in Berlin stattfand, hat die Buchserin Susanna Dütschler-Imboden mit ihrem Thema «Raus aus der Sackgasse» die Bühne gerockt und dabei Jury und Publikum begeistert. 22.09.2020, 17.26 Uhr

Die Expertin Susanna Dütschler-Imboden bei der Preisübergabe. Dominik Pfau

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Berlin statt. Mit 73 Teilnehmern aus 14 Ländern wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt. Internationale Redner präsentierten in kurzen Vorträgen eine grosse Bandbreite an Themen und stellten nach einem mehr als fünfstündigen Marathon einen neuen Weltrekord auf.

Nur vier Minuten Zeit

Die besondere Herausforderung: Die Redner haben nur vier Minuten Zeit, ihr Publikum mitzureissen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchten die Teilnehmer, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet. In der erfahrenen Jury sassen Experten von TV und Radio, Redneragenturen, von Verlagen und eine Expertenscoutin. Organisiert wurde der Weltrekordversuch von Topspeaker Hermann Scherer, der diesen Event ins Leben gerufen hat.

Susanna Dütschler-Imboden ist Unternehmerin, Kinesiologin, Rednerin und Award-Trägerin. Sie inspiriert, gibt Anstoss zur Veränderung, sie ist Impulsgeberin. (pd)