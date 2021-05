Support your Sport: Migros-Aktion freut Werdenberger Vereine

Support your sport Migros-Förderaktion: Über welche Beträge sich Werdenberger Vereine freuen konnten und welche Wünsche sie sich damit erfüllen Ob Schwimmclub, Turnverein oder Unihockeyclub: Alle Teilnehmenden Vereine aus der Region Werdenberg erhielten einen Batzen von der Migros in die Vereinskasse. Den grössten Zustupf erhielt der Schwimmclub Flös Buchs mit 3181 Franken. Pascal Aggeler 19.05.2021, 16.27 Uhr

Bei der Förderaktion «Support your sport» wurden von der Migros sechs Millionen Franken zu Verfügung gestellt. Bild: Oltner Tagblatt

Im Rahmen der Aktion «Support your sport», der Migros konnte man für seinen Lieblingsverein bis am 12. April Vereinsbons sammeln. Ziel der Förderaktion war es, den Vereinen durch die schwere Coronazeit zu helfen. Insgesamt wurden sechs Millionen Franken von der Migros zur Verfügung gestellt. Über 9000 Vereine haben sich bei der Aktion angemeldet und fleissig Bons gesammelt.

Ebenso haben viele an den freiwilligen Challenges teilgenommen, um zusätzlich auf sich aufmerksam zu machen. Unter den Teilnehmenden finden sich auch einige Vereine und Clubs aus dem Einzugsgebiet des W&O. So zum Beispiel der Schwimmclub Flös Buchs, welcher sich in der Kategorie B auf dem Rang 42 platzierte.

«Wir sind sehr stolz auf die Platzierung und freuen uns sehr über die erhaltenen 3181 Franken», sagt Michelle Weder, welche das Projekt vom SC Flös Buchs leitete. Sie ergänzt:

«Besonders schön war die Unterstützung, die wir von der ganzen Stadt spürten.»

Immer wieder seien sie auf die Aktion angesprochen worden und Leute schenkten ihnen Bons oder lösten sie online für den Schwimmklub ein. Ebenso nahm der Schwimmklub fleissig an den Challenges der Migros teil, um auf sich aufmerksam zu machen.

Besonders in der schweren Coronazeit freuen sich die Sportvereine und Clubs über einen finanziellen Zustupf. Bild: PD

Eine konnte der Klub sogar für sich entscheiden. So kamen bis zum 12.April insgesamt 18410 Vereinsbons zusammen. Pro zugeteiltem Bon erhalten die Vereine zirka 15 Rappen. «Wir sind sehr positiv überrascht vom grossen Zustupf für die Vereinskasse. Wir haben mit weniger gerechnet», sagt Michelle Weder. Mit dem Geld will der Schwimmclub Flös seine in die Jahre gekommene Ausrüstung und die alten Badeanzüge erneuern.

Auch fleissig mit dabei war der Turnverein Buchs. Dieser konnte insgesamt 12796 Vereinsbons sammeln und platzierte sich damit auf Rang 180 in der Kategorie C. «Für uns bot sich mit ‹Support your sport› eine interessante Chance auf einen kleinen Zustupf für das Vereinsbudget. Von dessen Umfang liessen wir uns gerne einfach überraschen», sagt Milena Rothenberger, Pressechefin des Buchser Turnvereins. Sie ergänzt:

«Wir haben insgesamt 2133 Franken erhalten. Damit ist die Überraschung auf jeden Fall gelungen.»

Mit dem ordentlichen Batzen erfüllt sich der stetig wachsende Turnverein seinen langersehnten Wunsch von neuen Vereinsdressen für alle Riegen.

Mit von der Partie war auch der UHC Rangers Grabs-Werdenberg. Dieser sammelte insgesamt stolze 15773 Vereinsbons und landete mit diesen auf Platz 85 in der Kategorie B. «Wir sind von den 2500 Franken, welche wir erhalten haben, sehr überrascht. Wir wären schon mit 1000 Franken zufrieden gewesen», sagt der Vereinspräsident, Sebastian Linke. Man habe sich gefreut über die Möglichkeit, die Vereinskasse so etwas aufzubessern.

Mit dem Batzen wird eine neue einheitliche Vereinstasche angeschafft, denn die bestehende ist seit zehn Jahren im Dienst. «Die alte Tasche hat definitiv ihre besten Jahre hinter sich und es wird Zeit, diese durch eine neuere und modernere zu ersetzten», ergänzt der Präsident lachend. Abschliessend sagt er:

«Bei einer neuen Aktion der Migros im gleichen Stil wären wir, ohne zu zögern, wieder mit vollem Einsatz dabei.»

Auch die Migros selbst sei sehr zufrieden mit dem Verlauf der Aktion, schreibt FM1-Today in einem Artikel. Patrick Stöpper, Mediensprecher bei der Migros, erklärt gegenüber FM1:

«Die Förderaktion war ein grosser Erfolg und wir haben ein überwältigendes Echo erhalten. Die vielen schönen Botschaften der Vereine auf den Social-Media-Kanälen unterstreichen dies.»

Gibt es also bald eine Runde zwei von «Support your sport»? Diese Option werde aktuell geprüft, heisst es im FM1-Artikel.