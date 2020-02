STV Sax: Neues Ehrenmitglied und drei neue Freimitglieder Ein Quartett des STV Sax wurde an der Hauptversammlung des Vereins speziell geehrt. 19.02.2020, 05.00 Uhr

An der Hauptversammlung des STV Sax wurden Jonas Good, Roger Gröbli, Ramon Heeb und Dominik Lenherr (von links) geehrt. Bild: PD

(pd) An der Hauptversammlung des STV Sax konnten drei neue Freimitglieder ernannt werden. Zudem erweitert sich der Kreis der Ehrenmitglieder um einen weiteren verdienstvollen Turner. Der Jahresrückblick macht Freude und zeigt die Vielfalt des Vereins.

Im Rahmen des Jahresrückblickes der diversen Riegen konnte die Versammlung ein ereignisreiches Jahr Revue passieren lassen. Der technische Leiter berichtete von zahlreichen erfreulichen Leistungen an den Wettkämpfen und gemütlichen Stunden bei Vereinsanlässen.

Trainingseinheiten sind kreativ und attraktiv

Die Jugendabteilung berichtete von den Turnstunden, den internen Anlässen und den Erfolgen an den Wettkämpfen. Es zeigt sich eine grosse Vielfalt an kreativen und attraktiven Trainingseinheiten und die spürbar grosse Motivation der Leiterinnen und Leiter den jungen Turnenden den Spass am Turnen und die Freude am Vereinsleben zu zeigen. Nicht umsonst konnten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Neuaufnahmen von Mitgliedern verzeichnet werden. Der Jahreshöhepunkt steht mit der Turnerunterhaltung vom 17. und 18. April in der Turnhalle in Sax bereits kurz bevor.

Jonas Good, Roger Gröbli und Dominik Lenherr konnten in diesem Jahr zu Freimitgliedern ernannt werden. Zudem wurde der Kreis der Ehrenmitglieder mit Ramon Heeb um einen Turner erweitert. Die Neubesetzung der Leitung der Gymnastik bedeutete den Rücktritt der bisherigen Leitung. Belinda Gasenzer wurde für den Wiederaufbau der Disziplin Gymnastik Kleinfeld nach jahrelanger Absenz dieser Disziplin im Turnprogramm des STV Sax speziell verdankt. Mit einem Präsent konnte dem gesamten Leiterteam, dem Vorstand und den Kampfrichtern gedankt werden. Mit Pascal Appenzeller, Bruno Vetsch, Ramon Heeb und Daniel Rhiner traten in diesem Jahr gleich vier Mitglieder aus, welche alle über 20 Jahre lang Aktivmitglieder waren.