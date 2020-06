SVP Buchs hat Jules Strub und Michel Bokstaller nominiert Die SVP Buchs tritt mit Jules Strub und Michel Bokstaller zur Buchser Stadtratswahl an. 19.06.2020, 17.39 Uhr

Die SVP-Kandidaten Jules Strub (bisher) und Michel Bokstaller wurden einstimmig nominiert. Bild: PD

(pd) Am Mittwoch trafen sich die Mitglieder der SVP Buchs im Restaurant Buchserhof zur Nominationsversammlung für die Stadtratswahlen 2020. Präsident Mario Schlegel begrüsste die anwesenden Mitglieder. Der Vorstand hat auch während der Coronakrise gearbeitet. So haben sie nicht nur die vergangenen Kantonsratswahlen ausgewertet, sondern auch die Stadtratswahlen ins Auge gefasst. Erfreut zeigte sich Mario Schlegel, dass die SVP Buchs zum ersten Mal in ihrer 20-jährigen Geschichte mit zwei Kandidaten antritt. Der Vorstand kann den Mitgliedern zwei starke Kandidaten zur Wahl vorschlagen, schreibt die SVP Buchs in einer Medienmitteilung.

Einen Bisherigen und einen Neuen

Einerseits den bisherigen Stadtrat Jules Strub, welcher vor vier Jahren sein Amt antrat. Jules Strub ist zurzeit verantwortlich für das Ressort Sicherheit und Verkehr. Hauptberuflich führt der diplomierte Malermeister die Firma Gebr. Strub und bildet Lehrlinge aus.

Der zweite vorgeschlagene Kandidat ist der Fachspezialist Umweltschutz, Michel Bokstaller. Der 36-jährige Buchser will frischen Wind in den Stadtrat bringen. Michel Bokstaller setzt sich seit längerem für die Stadt Buchs ein. So war er sieben Jahre lang als Energieberater bei der ESP AG tätig und stand bis letztes Jahr in der Verantwortung als Vizekommandant der Feuerwehr Buchs. Er habe sich ständig weitergebildet und möchte sich für mehr Bodenständigkeit und Transparenz im Stadtrat einsetzen. Beide Kandidaten wurden von den Mitgliedern einstimmig nominiert.

Hoher Konkurrenzdruck durch viele Kandidaturen

Ein sichtlich zufriedener Präsident freut sich, mit einem Verwaltungsangestellten und einem «Gwerbler» in den Wahlkampf zu ziehen. Der Konkurrenzdruck werde durch die vielen Kandidaturen sehr hoch sein. Er erwarte volles Engagement der Kandidaten und der Mitglieder. Es gehe um jede Stimme, nur gemeinsam könne man der SVP einen Wahlsieg ermöglichen.

Zum Schluss wurde dem Buchser SVP alt Kantonsrat Dominic Büchler mit grossem Applaus und einem Gemüsekistchen für seinen Einsatz und seine Gradlinigkeit im St.Galler Parlament gedankt.