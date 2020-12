Stromtarif Grabser Strommarkt sorgt für rote Köpfe: Günstiger Nachttarif weicht neuem Einheitstarif Grabs gehört ab 2021, nach der Einführung eines Einheitstarifs, zu den Gemeinden mit den höchsten Stromkosten im Kanton St.Gallen. Durch moderne Photovoltaikanlagen ist der Anreiz zum nächtlichen Stromverbrauch nicht mehr gegeben. Michael Braun 15.12.2020, 11.49 Uhr

Die Grabser Strompreise für Privathaushalte sind die höchsten im Werdenberg.

Bild: Manuela Jans-Koch

Grabs Grabser Strom ist im kommenden Jahr in sechs von acht Privatkunden-Verbrauchsgruppen der teuerste im ganzen Kanton St.Gallen. Das zeigt ein Tarifvergleich der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom). Die Technischen Betriebe Grabs (TBG), die das Monopol auf die Stromversorgung der Privathaushalte haben, führen ab 2021 einen Einheitstarif ein und streichen den Hochtarif (Tagestarif) und den Niedertarif (Nachttarif).

Für Privathaushalte und Kleingewerbe ohne Wärmepumpe wird der neue Einheitstarif mit 22.94 Rappen pro Kilowattstunde (kWh) deutlich teurer als der Niedertarif dieses Jahres (17.56 Rp./kWh), aber billiger als der jetzige Hochtarif (24.55 Rp./kWh). Für Nutzer, die bisher sehr viel Strom über den Niedertarif bezogen haben, sprich in der Nacht, wird sich die Stromrechnung im kommenden Jahr erhöhen.

Neuer Tarif verspricht Kostenneutralität für die meisten Kunden

Über das neue Tarifmodell beklagte sich auch ein eifriger W&O-Leser. Nach seinen Berechnungen werde er im kommenden Jahr, im Vergleich zu 2019, 23 Prozent mehr für seinen Strom bezahlen.

Marco Gantenbein, Leiter der Technischen Betriebe Grabs, bestätigt, dass es im nächsten Jahr vereinzelt, vor allem bei fleissigen Niedertarifnutzern, zu höheren Stromkosten kommen könne.

«Im Schnitt bleibt für unsere Kunden die Tarifänderung aber grundsätzlich kostenneutral.»

Es gebe Kunden, vor allem bei fleissigen Hochtarifnutzern, die von dem neuen Einheitstarif profitieren würden. «Die Berechnung der Stromkosten 2021 muss mit der Schlussrechnung 2020 verglichen werden, da der Strompreis bereits im Jahr 2020 etwas gestiegen ist», resümiert Gantenbein. Bei ihm seien ein paar Beschwerden bezüglich Preisaufschlag des neuen Tarifmodells von Kunden eingegangen, die das neue Modell mit der Schlussrechnung 2019 verglichen haben.

Moderne Photovoltaikanlagen, wie hier auf dem Grabser Kindergarten, verändern den Lastgang. Bild: PD

Tiefer Energiepreis, hohe Netznutzungskosten

In den letzten Jahren resultierte bei den Stromverkäufen jeweils ein Defizit, dies werde mit den neuen Preisen ausgeglichen. Im Gesamtpreis wirken sich die Energiepreise nur minimal aus, der Ausschlag für die Höhe der Preise wird massgeblich durch die Netznutzung bestimmt, sagt Gantenbein. Grabs habe eine ganz andere Topologie und einen anderen Stromabsatz als etwa Buchs. Daher könne man diese zwei Netze nicht vergleichen. «Unser grosses Netz mit dem Berggebiet generiert hohe Unterhaltskosten bei einem relativ geringen Stromabsatz», resümiert er. Daher kommen die hohen Netznutzungskosten.

Weil sich der Lastgang (Bezugsverhalten der Leistung auf 24 Stunden) in der Gemeinde Grabs durch den Bau von Photovoltaik-Anlagen komplett verändert habe, sei entschieden worden, ein Einheitstarifmodell einzufügen, sagt Gantenbein. Früher sei in der Nacht sehr wenig und am Tag sehr viel Strom bezogen worden. Daher wurde der Hoch- und Niedertarif eingeführt, um den Lastgang besser zu verteilen.

Anreize des Niedertarifs sind nicht mehr vorteilhaft

Mit den Photovoltaik-Anlagen, deren Strom heute nur minimal gespeichert werden kann, sei dieser Anreiz zum nächtlichen Stromverbrauch nicht mehr gegeben. «Mit den modernen Photovoltaik-Anlagen haben sich die Spitzen der Lastgangskurven in den letzten Jahren zusehends in die Morgen- und Abendstunden verlegt, teilweise sogar in die Nacht», stellt Gantenbein fest (siehe Grafik).

Durch die Produktion und den Verbrauch am gleichen Ort wird das Netz nicht mehr gleich belastet, daher entstehen an einem normalen Tag während der bisherigen Hochtarifzeiten keine Spitzen mehr. Der neue Einheitstarif soll dabei helfen, diese Spitzen durch gezieltes Schalten der Verbraucher wieder zu glätten und durch dies bessere Konditionen für den Einkauf zu erhalten, resümiert er.

Übernommene Solaranlagen ohne Einfluss

Die Übernahme der Anlagen von der GrabSolar AG rückwirkend auf den 1. Januar 2020 habe keinen Einfluss auf die Tarifänderung, sagt Gantenbein. «Der Solarstrom, den die Anlagen produzieren, wurde bereits bisher in unser Netz eingespeist.»

Die Übernahme der Anlagen von GrabSolar, wie hier auf dem Werkhof, hat keinen Einfluss auf die Tarifänderung. Bild: PD

Durch den Kauf der Anlagen können die Technischen Betriebe Grabs sämtlichen Grabser Stromkunden zu sehr günstigen Konditionen reine FV-Energie aus Grabs anbieten, sagt Gantenbein. Im Lastgang habe man durch Corona kaum Unterschiede feststellen können.

«Anders als in Dörfern, wo viele Läden schliessen mussten, merkten wir das nur minim.»

Nur noch erneuerbare Energien ab 2021

Ab 2021 werden die Technischen Betriebe Grabs ihr Stromnetz zudem nur noch mit erneuerbaren Energien aus Schweizer Produktionsanlagen speisen. «Bis anhin hatten wir einen massgeblichen Anteil Kernenergie.» Diese Änderung habe aber keinen Einfluss auf die Kosten, resümiert Gantenbein.

Auf der Website der Technischen Betriebe Grabs gibt es einen Rechner, mit dem man seine Stromkosten für das kommende Jahr evaluieren kann.

www.tbgrabs.ch/aktuell