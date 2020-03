Strengere Weisungen wegen des Corona-Virus: Gemeinden müssen für grössere Infoanlässe und Bürgerversammlungen beim Kanton nachfragen Auch Versammlungen der Gemeinden gelten als Veranstaltungen. Wird mit mehr als 150 Personen gerechnet, müssen sie ebenfalls ein Gesuch beim Kanton einreichen. Hans Bärtsch und Thomas Schwizer 05.03.2020, 17.46 Uhr

Die Infoveranstaltung über die Zusammenführung der drei Feuerwehren Wartau, Sevelen und Buchs am 10. März in der Sporthalle Gadretsch in Sevelen (Bild) wird stattfinden.. Bild: Heini Schwendener (17.12.2019)

Am Dienstagabend, 10. März, findet in der Sporthalle Gadretsch in Sevelen eine gemeinsame Infoveranstaltung über die Abstimmung zur Zusammenführung der drei Feuerwehren Buchs, Sevelen und Wartau statt. Gemäss dem Wartauer Gemeindepräsidenten Beat Tinner wurde beim Kanton für die Durchführung eine Anfrage eingereicht.