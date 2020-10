Bisher ohne Coronafall: Strafanstalt Saxerriet sperrt das Virus aus und legt neue Schutzmassnahmen fest Die Strafanstalt Saxerriet in Salez hatte trotz 152 Plätzen noch keinen Coronavirusfall. Infolge der zweiten Welle verschärft sie nun die Massnahmen, damit dies auch weiterhin so bleibt. Michael Braun 20.10.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Strafanstalt Saxerriet blieb auch im Frühling ohne Coronavirusfall. Bild: Urs Bucher

«Wir bleiben glücklicherweise bis jetzt verschont», sagt der Direktor der Strafanstalt Saxerriet, Martin Vinzens. Trotz vieler Insassen, Besucher und Mitarbeiter blieb die Strafanstalt seit dem Beginn der Pandemie ohne Krankheitsfall.

Nun werden die Massnahmen aufgrund des rapiden Anstiegs der Fallzahlen wieder verschärft. Seit Montagmorgen gilt zusätzlich zu Massnahmen wie Essensabgabe in Gruppen auch eine erweiterte Maskenpflicht.

«Wir hoffen, dass wir damit solange wie möglich verhindern können, dass wir einen positiven Fall haben.»

Direktor Martin Vinzens. Bild: PD

An der Massnahmenschraube wurde gedreht

«Bis anhin galt die Maskenpflicht nur in Situationen, wo der Mindestabstand von einem Meter fünfzig nicht eingehalten werden konnte», so der Direktor auf Anfrage. Auch Lösungen mit Plexiglas seien nun durch die allgemeine Maskenpflicht ersetzt worden.

«Wir sind organisatorisch wieder zu den Verhältnissen während des Lockdowns zurückgekehrt.»

Sowohl auf dem Platz, in den Vollzugstrakten als auch am Arbeitsplatz gelte nun die Maskentragpflicht. Die Essenszeiten werden zudem wieder in zwei Gruppen gestaffelt, sowohl die der Mitarbeiter als auch die der Insassen.

Personen in Halbgefangenschaft sind in einem separaten Trakt untergebracht und dürfen daher auch weiterhin zur Arbeit gehen. «Dabei handelt es sich aber nur um eine sehr geringe Anzahl Insassen.» Den Halbgefangenen werde zudem bei der Ankunft in der Strafanstalt Fieber gemessen.

Auf die Risikogruppen wird besonderes Augenmerk gelegt. Bild: Benjamin Manser

Bemerkenswerte Solidarität der Insassen

Auch Besuche am Wochenende versucht man weiterhin zu ermöglichen.

«Es wäre für die Insassen katastrophal, wenn keine Besucher mehr kommen dürften.»

Bereits am Besuchernachmittag vom vergangenen Sonntag galt jedoch die Maskentragpflicht. Die Information der Insassen über die Maskentragpflicht am Montag sei sehr gut verlaufen. «Die Rückmeldungen waren bisher sehr positiv.» Zudem sei die neue Massnahmen sehr gut eingehalten worden. Bereits während des Lockdowns sei die Stimmung nie schlecht gewesen.

«Wir waren während des Lockdowns von der Solidarität der Insassen positiv überrascht.»

«Wir waren aber froh, als wir im Sommer lockern konnten.» Gewisse Ermüdungserscheinungen seien durchaus von Zeit zu Zeit aufgetreten. Weitere Massnahmen seien zurzeit noch keine geplant, sagt Vinzens. «Wir beobachten die Situation aber fortwährend. Natürlich gelten die elementaren Grundlagen, wie das Abstandhalten, nach wie vor.»

Die Insassen, die zur Risikogruppe gehören, werden ab Mittwoch wieder in einem separaten Raum essen, wie dies auch im Lockdown der Fall war.

Die elementaren Hygiene- und Schutzgrundlagen gelten in der Strafanstalt Saxerriet nach wie vor. Bild: Urs Bucher

Verstärkte psychologische Unterstützung

«Beschwerden, die im Frühling auftauchten, waren Einzelfälle.» In der Strafanstalt seien die Personen geschützt, wie sie es nicht einmal auf freiem Fuss wären, so Vinzens. Bereits im Lockdown habe man die psychologischen Dienste ausgebaut und mit einer zusätzlichen Person unterstützt.

«Auch in der aktuellen Situation hören die Mitarbeiter den Insassen zu und versuchen Überzeugungsarbeit zu leisten.»

Nach dem Nachtessen bis zum Zelleneinschluss gehe man gezielt auf die Ängste der Insassen ein, die sich zum Teil auch um ihre Angehörigen sorgen.

«Wir sind noch mehr zugänglich als normalerweise.»

Vinzens stellt zudem fest: «Im Moment besteht kein Aufnahmestopp für neue Insassen.» Neuankömmlinge müssen aber nach ihrem Eintreffen fünf Tage in Quarantäne.