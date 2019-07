Konkurrenz für Mäusefänger in Sennwald: Störche mildern die Mäuseplage

Im Anflug zur der Mäusejagd: Die gemähte Ökowiese – angrenzend an den Huebbach, Frümsen – bietet buchstäblich gefundenes Fressen für die Störche. (Bild: Heidy Beyeler)

Sennwald Landwirte freuen sich über die Anwesenheit von Störchen und Reihern auf ihren Feldern. Kaum werden Wiesen gemäht und Getreidefelder abgeerntet oder gepflügt, schreiten die Vögel elegant hinter den Maschinen über die Felder und schnappen nach Mäusen, Regenwürmern oder Insekten. Sie sorgen im Frühjahr und Sommer dafür, dass die Mäusepopulation nicht überhandnimmt, und übernehmen einen Teil der Arbeit von menschlichen Mäusefängern, die vornehmlich von Jugendlichen zur Aufbesserung ihres Sackgeldes ausgeführt wird, weil sie pro Mausschwanz 1.50 Franken aus der Gemeindekasse erhalten.

Eine Anfrage bei Roland Zigerlig, Werkhof der Gemeinde Sennwald, hat ergeben, dass in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr bisher nur etwa ein Drittel der Mäuseschwänzen abgegeben wurden. Ja, natürlich habe das auch damit zu tun, dass eine ältere, tüchtige Mäusefängerin aus Salez nicht mehr auf Mäusefang gehe. Mit der Zunahme der Storchenvögel gibt es aber auch Konkurrenz für Mäusejäger. Die Mäusejagd wird langwieriger und ältere Mäusejäger beobachtet man seltener auf den Feldern der Gemeinde Sennwald. Es wird interessant, wie lange die «Mäuseschwänze gegen Bares» in Sennwald weitergeführt wird, nachdem die Anzahl Schwänze, die abgegeben werden, zusehends sinkt.

Die Störche sind jeweils schon in den frühen Morgenstunden auf der Jagd nach Mäusen. Weniger Mäuse heisst weniger Einbussen der Ernteerträge beziehungsweise weniger Schäden auf Weiden und Obstanlagen.

Schwerer Stand für Mäuse: Sie haben viele Feinde

Mäuse sind aus der Sicht des Menschen Schädlinge. Für eine Vielfalt von Tieren sind sie willkommene Nahrung – nicht nur für Störche und Reiher. Die Mäuse sind vielen Feinden ausgesetzt: Angefangen bei Hof- und Hauskatzen und Hunden, über Marder, Greifvögel wie Eulen, Bussarde, Habichte, Igel und nicht zuletzt setzen Füchse, Dachse und der Goldschakal den Mäusen zu.

In wenigen Wochen ziehen die Jungstörche, gut genährt in den Süden. Sie brechen meist vor ihren Eltern auf und finden selbstständig ihren Weg nach Südeuropa oder Afrika. Mit Hilfe eines inneren «Kompasses» erreichen sie ihr Ziel ohne Führung erfahrener Altvögel. Sie werden, im Gegensatz zu ihren Eltern, erst nach zwei bis vier Jahren in ihre Heimat zurückkehren.