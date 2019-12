Stimmkunst, Humor und Gemeinschaftspflege am regionalen Jubiläumsfest «150 Jahre W&O» Am Jubiläumsfest «150 Jahre Werdenberger & Obertoggenburger» feierten Behördenvertreter und Kunden mit Mitarbeitern und Martin O. Thomas Schwizer 05.12.2019, 15.08 Uhr

Am Mittwochabend ist das Jubiläum der Lokalzeitung W&O gefeiert worden. (Bilder: Heini Schwendener)

«150 Johr W&O» erklang am Mittwochabend zur Begrüssung der Gäste im Rittersaal des Schlössli Sax. Stimmkünstler Martin O. brachte mit seiner «Loop Station» eine veritable Band auf die Bühne, indem er ausschliesslich live vor Ort eingespielte Beat-Box-Rhythmen und eigenen Gesang zu einem Gesamtwerk verband.

«Es war toll, dass die Vertreter verschiedener Behörden gemeinsam einen schönen Abend verbringen durften»: Das stellte ein Gast zum Abschluss des Jubiläumsfestes zum 150-jährigen Bestehen der Lokalzeitung «Werdenberger & Obertoggenburger» fest, die im Volksmund als W&O bekannt ist.

150 Jahre «Werdenberger&Obertoggenburger» sind ein Grund zur Freude. Der Grabser Schulratspräsident André Fernandez und Kantonsrätin Barbara Dürr aus Gams. Mario Düsel und Kantonsrätin/Schulpräsidentin Katrin Frick aus Buchs. Gemeindeschreiberin Edith Meyer und Gemeindepräsident Rolf Züllig aus Wildhaus-Alt St.Johann sowie Christine Bolt, Verwaltungsrätin der Buchs Medien AG und Leiterin Marketing CH-Media-Gruppe. Kantonsrat Mirco Rossi und Ortsgemeindepräsident Peter Engler aus Sevelen. CEO Daniel Ettlinger und VR-Präsident Urs Schneider von der Galledia AG, Roland Stump, VR-Präsident der Buchs Medien AG, Stefan Schmid, Chefredaktor St.Galler Tagblatt, und Jürg Weber, Verwaltungsrat Buchs Medien AG und stv. CEO der CH Media AG. Der Wartauer Schulratspräsident Bruno Seifert, alt Nationalrat Walter Müller aus Azmoos und Elsbeth Kressig von der evang. ref. Kirchgemeinde Wartau. Christoph Tinner, Gemeinderat von Sennwald, Niklaus Lippuner, Gemeindepräsident von Grabs, und Andreas Müller vom Restaurant Buchserhof in Buchs. Andreas Luzi und Lukas Felix von Lie Services, die den W&O in der Region Werdenberg und im Fürstentum Liechtenstein in der Frühzustellung verteilt. Die Seveler Schulratspräsidentin Esther Hagmann und der Gamser Schulratspräsident Matthias Wettstein. Simone Grabher vom Lukashaus in Grabs und Michael Berger, Präsident evang. ref. Kirchgemeinde Sennwald. Harry Müntener von Marketing Buchs und Andreas Vetsch vom Verkehrsverein Buchs. Beat-Boxer, Sänger, Stimmvirtuose und Band in Einem: Martin O. Roland Stump und Christine Bolt verbreiten Zuversicht für die Zukunft des W&O. Martin O. schilderte mit "gesungenen" Bildern humorvoll die 150-jährige Geschichte des W&O, der für die Region unverzichtbar ist. Sie setzen sich mit Herzblut für den W&O als jubilierende Lokalzeitung aus der Region für die ganze Region ein: Corinne Hanselmann (Redaktorin), Katharina Rutz (Redaktorin), Harald Keckeis (Verlag) und Thomas Schwizer (Chefredaktor).

Kulinarischer und musikalischer Genuss

Stadtpräsident, Gemeindepräsidenten, Schulratspräsidentinnen und -präsidenten, Vertreter von Orts- und Kirchgemeinden, Kantonsräte, der frisch gebackene alt Nationalrat Walter Müller: Sie und weitere Gäste waren der Einladung der Buchs Medien AG als Herausgeberin des W&O gefolgt und erlebten ein unterhaltsames Jubiläumsfest.

Stimmkünstler Martin O. baute in seine Show die Geschichte des W&O auf homorvolle Weise ein.

Sie genossen den kulinarischen Genuss aus der Schlössli-Küche und die musikalisch-humoristischen Darbietungen von Martin O. Er verstand es, immer wieder überraschend einen Bezug zum W&O und zum Schlössli Sax herzustellen.

Lokales zuerst und Know-How vom Konzern

Der Verwaltungsratspräsident der Buchs Medien AG, Roland Stump, lobte die Redaktion, die mit Herzblut für das Lokale und Regionale lebe und so den W&O unverzichtbar mache.

Verwaltungsrätin Christine Bolt zeigte auf, dass der W&O von der Einbindung in den grossen Medienkonzern CH Media profitiert. Zum Beispiel in Form der technologischen Leistungen für die zukunftsfähige Digitalisierung. Auch die Leserschaft des W&O werde von der Zentralredaktion von CH Media mit qualitativ hoch stehendem journalistischem Mantelseiten-Inhalt versorgt.

Zuversichtlich in die Zukunft

Beide verbreiteten Zuversicht, dass der W&O dank seiner Fokussierung aufs Lokale auch in den nächsten Jahren erfolgreich bestehen wird – informativ, seriös, fair und volksnah. «I feel good», «Don’t worry be happy»: Martin O. setzte diese Botschaft gleich auch musikalisch um.

In der Ausgabe des «Werdenberger & Obertoggenburger» vom Mittwoch, 11.Dezember, wird eine Spezialbeilage zum Jubiläum «150 Jahre W&O» veröffentlicht.