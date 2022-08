Psychiatrie: St.Galler Regierung zeigt sich besorgt über Engpass

St.Gallen/Grabs Weil immer mehr Jugendliche psychotherapeutische Hilfe brauchen: St.Galler Regierung zeigt sich besorgt über Engpass In der Psychiatrie mangelt es an qualifiziertem Personal, sodass sogar bestehende Angebote gefährdet sind. Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Besonders Jugendliche brauchen seit der Pandemie zunehmend psychotherapeutische Betreuung. Bild: Moore Media / iStockphoto

Die Grabser SP-Kantonsrätin Katrin Schulthess hat in der Juni-Kantonsratsession zusammen mit weiteren Politisierenden eine Interpellation eingereicht, die den Notstand bzw. den Versorgungsengpass in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kanton zum Inhalt hat. Darin wollte man von der Kantonsregierung wissen, wie der Stand der Psychiatrieplanung 2023 ist und welche konkreten Massnahmen im Kanton St.Gallen geplant sind.

Die Regierung hat nun in einer Antwort Stellung genommen. Sie betrachtet «die Zunahme der Zahl junger Menschen mit gravierenden psychischen Problemen im Kanton St. Gallen und die damit verbundene punktuelle Überlastung der Hilfsangebote mit Sorge.»

Covid war nicht der Auslöser für die Probleme

Die Kantonsregierung betont in diesem Zusammenhang auch, dass Covid-19 nicht der Auslöser sei, sondern die bereits bestehende Problematik deutlich verstärkt habe. Eine bereits vor der Pandemie vorgenommene Analyse habe die «vordringlichen Versorgungslücken im Angebot identifiziert».

Im politischen Vorstoss aus dem Juni wurde angemerkt, dass sich im Kanton St.Gallen der Versorgungsengpass immer weiter zuspitze, Wartefristen für ambulante und teilstationäre Behandlungen würden ebenfalls zunehmen. Die daraus entstehenden Schwierigkeiten seien «alarmierend» und würden den Leidensdruck immens erhöhen.

Wie es in der Antwort weiter heisst, sind Massnahmen in Planung, beispielsweise ein Neubau für ein stationäres Kriseninterventionsangebot mit sieben bis acht Plätzen auf dem Gelände des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Zentrum Sonnenhof in Ganterschwil.

Weiter erarbeite das kantonale Gesundheitsdepartement bis im Herbst die Psychiatriekonzeption 2022. Einen Schwerpunkt darin bilden die im Kanton St.Gallen «gänzlich fehlenden spezialisierten Angebote in der Adoleszenten-Psychiatrie für jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren».

Mangel an Personal eine grosse Gefahr

Aus Sicht der Kantonsregierung tragen auch Massnahmen zur Linderung des Fachkräftemangels wesentlich dazu bei, die Situation bei den kinder- und jugendpsychiatrischen Hilfsangeboten zu verbessern. Der Mangel an qualifiziertem Personal sei teilweise so gravierend, dass sogar die Aufrechterhaltung bestehender Angebote gefährdet seien.

Als wichtig taxiert die Regierung auch die aufsuchende Sozialarbeit und kommt damit einem Ansinnen der Grabser Interpellantin entgegen. Das niederschwellige Angebot liesse sich gut auf die Bedürfnisse der Zielgruppen, sprich Kinder und Jugendliche, ausrichten.

Ebenso wolle man im Kanton St.Gallen den Fokus auf eine funktionierende Früherkennung richten. Dabei würden verschiedene Themenfelder im Bildungsbereich eine grosse Rolle spielen, unter anderem auch Mobbing. (ab)

