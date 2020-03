Hier kaufen Sie trotz Krise beim lokalen Gewerbe Die Corona-Krise trifft viele Unternehmen hart, gerade auch kleine Gewerbebetriebe in der Region Werdenberg und oberstes Toggenburg. Restaurants, Bars und Clubs, aber auch Läden und Fitnesszentren mussten schliessen. Doch Not macht erfinderisch. 22.03.2020, 14.56 Uhr

(pd) Hier finden Sie ab sofort einen laufend aktualisierten Überblick über die verschiedenen Angebote in der Region. Wer als Gewerbetreibender auf seine neuen Online- und Hauslieferdienstleistungen aufmerksam machen will, kann sich bei der W&O-Redaktion via E-Mail (redaktion@wundo.ch) melden.