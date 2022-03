Herisaus Schattenseite mit Tiefsteuern

Steuerpolitik Die Puppenstube der Briefkastenfirmen: Herisaus Schattenseite der Standortförderung mit Tiefsteuern Eine Adressensammlung am Herisauer Bahnhofplatz zeugt exemplarisch vom Briefkastenfirmenparadies, das der Kanton Appenzell Ausserrhoden durch seine Tiefsteuerstrategie geworden ist – mit bedenklichen Nebenwirkungen. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Puppen am Fenster des zwielichtigen Briefkastendomizils im früheren AB-Direktionsgebäude am Herisauer Bahnhofplatz. Bild: Belinda Schmid

Den Adressverzeichnissen nach ist der Bahnhofplatz 10 in Herisau der wahrscheinlich wichtigste Firmensitz in Appenzell Ausserrhoden – gut 150 Unternehmen sind hier angesiedelt. Vor dem alleinstehenden Haus wähnt man sich allerdings in einem Horrorfilm: Aus den Fenstern, sofern sie nicht vergittert sind, schauen ältere und jüngere Menschen mit toten Augen – alles nur Puppen. Das Gebäude scheint verlassen, doch muss es im Obergeschoss einige Büros geben. Darauf weisen die Briefkästen hin, von denen jener einer Arbate AG hervorsticht: angeklebt mehrere Zettel mit langen Listen von Firmennamen, über hundert insgesamt, mit mehr oder weniger fantasievollen Namen, wie von Geisterhand.

Ein Geisterfirmensitz? Der Verdacht liegt nahe, auch wenn es für die Puppen eine harmlose Erklärung gibt: Eine Firma namens Säntis-Härzstart führt hier Nothelferkurse durch, die Puppen werden gebraucht. Und mindestens in den Büros einer Grafikdesignfirma wird in diesen Tagen täglich gearbeitet. Welche Büros sonst noch in Betrieb sind, ist schwierig zu sagen, vielleicht liegt's auch an der eben erst aufgehobenen Homeoffice-Pflicht infolge der Coronamassnahmen.

Eigentlich will die Vermieterin keine Briefkastenfirmen

Hingegen stellt sich rasch heraus, dass fast alle Firmen, die am Bahnhofplatz 10 registriert sind, hier nichts haben ausser einer c/o-Adresse am Arbate-Briefkasten. Beispielsweise die Naturasana AG, die mit Hygieneartikeln handelt und jüngst mit ihren Chlordioxid-haltigen Pastillen schweizweit in die Schlagzeilen kam: «Beobachter»-Journalisten hatten das Unternehmen in Herisau gesucht und mussten feststellen, dass der Sitz nur auf dem Papier existiert und der Inhaber des Einmannbetriebs im Aargau wohnt.

Eigentümer des Gebäudes sind die Appenzeller Bahnen, es ist deren ehemaliges Direktionshaus und trägt nach wie vor ihren Schriftzug. Was meint das Bahnunternehmen zu ihrem Briefkastenfirmensitz? Über ihre Mieter gebe sie aus Datenschutzgründen keine Auskunft, lässt die AB-Direktion über ihre Mediensprecherin ausrichten.

Jedoch sei die erwähnte Naturasana AG tatsächlich keine Mieterin bei den Appenzeller Bahnen und habe man beim Handelsregisteramt «einen Antrag gestellt, die nichtrechtliche Domiziladresse am Bahnhofplatz 10 in Herisau zu löschen». Auf die Nachfrage nach der Geschäftstätigkeit der Mieter und die Listen am Briefkasten heisst es dann:

«Es ist nicht im Sinn der Appenzeller Bahnen, den Standort an Briefkastenfirmen zu vermieten.»

Die ominöse Domizilgründerfirma ist 2018 zugezogen

Den Grundsatz in Ehren, scheint das Bahnunternehmen gleichsam die Mutter aller Briefkastenfirmen eingemietet zu haben: Die 1978 gegründete und seit 2018 an genannter Herisauer Adresse domizilierte Arbate AG ist gemäss eigenen Angaben eine Unternehmensberatung sowie Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft, betrieben von Günther Weber, wohnhaft in Neckertal, und Manfred Rüf, Volketswil. Über die gleiche Adresse und die gleichen Telefonnummern läuft die Mantel Kauf AG, die auf ihrer Website mit Zürich- und modernen Bürohausfotos wirbt und einen «Domizil-Service» für internationale Firmenansiedlungen in der Schweiz bietet.

Zettelsammlung von Briefkastenfirmen: Herisau hat das Geschäftsmodell, aber sozusagen noch nicht den Stil von Zug. Bild: Belinda Schmid

Dabei stellt sie Firmenmäntel und -domizile zur Verfügung, nebst Zürich, Zug und Schaffhausen auch in Freienbach und Herisau, beide mit dem Hinweis «steuergünstig». Für 1060 Franken pro Jahr wird wöchentlich die Post weitergeleitet, und wer will, kann das benötigte Organ mit Schweizer Wohnsitz dazukaufen – das Verwaltungsratsmandat mit Doktortitel (Weber, promovierter Bankkaufmann) gibt’s für 2500 Franken im Jahr, jenes ohne Doktor für 1500 Franken, «es stehen uns rund 8 verschiedene Personen zur Verfügung».

Mit ihren Firmen sollen Weber und Rüf in Ausserrhoden via c/o-Adresse 150 bis 200 sogenannte Domizilgesellschaften betreuen; die Zahl lässt sich nicht überprüfen. Die Anfrage dieser Zeitung nach dem Schwerpunkt ihrer Tätigkeit und einem Überblick über die Aktivitäten dieser Firmen liessen die Arbate-Inhaber unbeantwortet. Dem Internet-Auftritt und den verwalteten (Fantasie-)Firmennamen nach geht es hier um Briefkastenfirmen wie aus dem billigen Bilderbuch oder schlechten Film.

Dabei soll das «Swiss» im Titel wohl seriöses Schweizer Geschäftsgebaren bezeugen: Swiss Invest & Bau, Swiss Master, Swissgroup Finance, Swiss Bau Group, Swiss Elektro & Partner, Swiss Global Construction oder auch Swizz Style und ProSweet Switzerland, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Mit der Tiefsteuerstrategie dubiose Firmen angelockt

Ähnliche Briefkastenfirmen-Cluster gibt es in Ausserrhoden noch eine Handvoll mehr, beispielsweise am Obstmarkt 1 in Herisau, etwas schicker aufgezogen und an prominenter Adresse: Immerhin finden sich im ehemaligen Kantonalbank- und heutigen UBS-Gebäude auch staatliche Institutionen wie das Amt für Immobilien und die Arbeitslosenvermittlung. Den Kantonsbehörden ist das «Phänomen bekannt» und sind die Namen der einschlägigen Treuhänder und Rechtsanwälte im Hintergrund «geläufig», wie es heisst.

Der Zuzug solcher Firmen hat merklich zugenommen, seit die Regierung mit dem damaligen Finanzdirektor Köbi Frei (SVP) 2008 die Unternehmensgewinnsteuern auf rekordtiefe 6,5 Prozent senkte. Jahrelang warb Ausserrhoden in seinem Steuerleitfaden, dass weltweit nur Hongkong und Nidwalden noch etwas tiefere Steuersätze hätten.

Der Erfolg dieser Steuerstrategie bleibt bis heute umstritten: Zwar lockte sie tatsächlich Firmen an und stiegen die Steuereinnahmen, aber der Zuwachs an Arbeitsplätzen hielt sich in engen Grenzen. Mit dem «Marketing-Gag» seien «fast nur Briefkastenfirmen» angesiedelt und keine zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen worden, sagte 2013 der damalige SP-Präsident und heutige Regierungsrat Yves Noel Balmer.

Die Briefkastenfirmen seien halt der «Treibsand, der zu unserer Steuerstrategie gehört», entgegnete die damalige Leiterin des Ausserrhoder Amts für Wirtschaft, Karin Jung.

«Allerdings sollte diese Thematik nicht überbewertet werden.»

Ihr Nachfolger Daniel Lehmann sieht es ähnlich: Von den 5685 im Kanton registrierten Firmen im Jahr 2021, knapp 3 Prozent mehr als 2020, seien geschätzt rund nur 400 blosse Briefkastenfirmen. Damit liege Ausserrhoden kaum über dem Wert vieler anderer Kantone.

Markante Zunahme von Konkursen und Betrugsfällen

Freilich bedeuteten die sogenannten Rechtsdomizilgesellschaften, ob mit Büro oder nur mit c/o-Adresse, einen zusätzlichen Aufwand für das Handelsregisteramt. Unter ihnen gebe es aber «durchaus einige, die schön Steuern zahlen», meint Lehmann. Abgesehen davon zahle jede Firma, auch jene mit c/o-Adressen, eine Mindeststeuer von 900 Franken, was ein deutlich höherer Betrag sei als im Nachbarkanton St.Gallen.

Der Anteil luscher Firmen lässt sich nur vermuten, doch zeigen zwei Kennzahlen, dass ihr Anteil jüngst abgenommen hat: Erstens nahmen die Konkurse wegen «Organisationsmängeln» im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr von 35 auf 64 Firmen zu. Das Gesetz über diese Mängel, die vor allem ein fehlendes Rechtsdomizil betreffen, wurde 2021 geändert. Demnach werde die «Organisationsmängel» nicht mehr «still» weitergeführt, sondern vom Handelsregister an das Gericht überwiesen, was oftmals den Konkurs zur Folge hat.

Zweitens nahm die Anzahl der Einzelunternehmen, die mit 1125 Firmen rund 20 Prozent aller Unternehmen ausmachen, im 2021 um 40 Firmen ab; auch dieser Rückgang hat laut Lehmann «primär mit den Mängeln in der Organisation zu tun».

Nicht nur um Mängel, sondern um Betrug ging es bei den zeitweise in Herisau und Urnäsch domizilierten GmbHs «Sanitär-Service» und «24h Keyservice» angeblicher deutscher Handwerker, die überteuerte Vermittlungsdienste anboten, aber selber keine Reparaturen ausführten – ein Fall für die Strafverfolgungsbehörden. Die Frage nach den problematischen Nebenwirkungen der Tiefsteuerstrategie beantwortet die Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden denn auch klar: «Die Betrugsfälle sind in den letzten gut zehn Jahren signifikant angestiegen. Dazu beigetragen haben auch nachweislich sogenannte Briefkastenfirmen und ihre Geschäftspraktiken.» Die damit zusammenhängenden Betrugsfälle seien für die Strafverfolgungsbehörden «in aller Regel sehr aufwendig».

Aufgrund der «steigenden Fallzahlen im Bereich Wirtschaftskriminalität» wurde der Staatsanwaltschaft eine Aufstockung um 150 Stellenprozente bewilligt, heisst es weiter, mit Schwerpunkt Wirtschafts-Cyberkriminalität.

Bahnhofplatzgebäude wird abgebrochen, «Steuerschlupflöcher» bleiben

Mit Ausnahme der SP sieht die Ausserrhoder Politik in den Briefkastenfirmenkonstrukten offenbar kein oder ein vernachlässigbares Problem und folglich keinen Handlungsbedarf. Dabei wäre es höchste Zeit für eine saubere Rechnung: Ist die Steuerstrategie «unter dem Strich eher eine positive Geschichte», wie Wirtschaftsamtsleiter Lehmann meint? Oder übersteigt der behördliche Aufwand den Steuerzuwachs? Und will Ausserrhoden wegen dubioser Firmen weiterhin negative Schlagzeilen schreiben?

«Eine ehrliche Wirtschaftsförderung wäre, seriöse Firmen anzusiedeln, die hier auch eine Wertschöpfung erbringen», schrieb Oskar Fässler, Inhaber einer Sanitär- und Heizungsfirma in Teufen, vor Jahren in einem Leserbrief unter dem Titel «Steuerschlupfloch Briefkastenfirma». Zumindest das Schlupfloch mit den Puppen am Bahnhofplatz ist nur eine Frage der Zeit: Visiere zeigen an, dass das Gebäude im Zuge der grossräumigen neuen Gestaltung des Bahnhofareals verschwinden wird.

Wenn der Herisauer Bahnhofplatz neu überbaut wird, verschwindet das alte Direktionsgebäude der Appenzeller Bahnen. Bild: Belinda Schmid

