Stellungnahme Zentrum Grabs: Die SP heisst die Pläne mehrheitlich gut Nach der FDP Grabs und der SVP Grabs nimmt nun auch die SP Grabs Stellung zum Sondernutzungsplan «Zentrum Grabs». 24.06.2021, 11.57 Uhr

Die SP Grabs nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die Lindenallee am Bach (rechts) ergänzt werden soll. Bild: Richtprojekt SNP Zentrum Grabs

(pd/wo) Die SP Grabs hat sich mit dem Sondernutzungsplan für das Zentrum Grabs befasst und sich an der Vernehmlassung beteiligt, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Teilnehmenden waren sich nicht in allen Punkten einig. Mit Einschränkungen werden jedoch die Pläne mehrheitlich gutgeheissen.