Steinschlag auf dem Weg zur Alp Rohr bei Sennwald

Sennwald Nach Steinschlag droht weiterhin Gefahr: Wann die Strasse zur Alp Rohr wieder öffnet, ist unklar Am vergangenen Freitag, etwa um 16.30 Uhr, ereignete sich oberhalb von Sennwald ein Steinschlag. Rund 25 bis 30 Kubikmeter Gestein lösten sich aus der Felswand und stürzten dort, wo die Bergstrasse zur Alp Rohr nach dem Tunnel über eine Brücke führt, talwärts. Der grösste Steinbrocken mit einem Volumen von rund 13 Kubikmetern zertrümmerte die hölzerne Brücke. Corinne Hanselmann 01.06.2021, 16.15 Uhr

Am Mittwoch soll das weitere Vorgehen nach dem Steinschlag oberhalb von Sennwald entschieden werden. Bild: PD

Zu dieser Zeit waren Wanderer in diesem Gebiet unterwegs, weiss Thomas Wohlwend, Verwaltungsratsmitglied der Ortsgemeinde Sennwald. Verletzt wurde aber zum Glück niemand.

«Es entstand nur Sachschaden, und dieser ist nicht all zu gross.»

Jedoch ist die Rohrstrasse nun nicht mehr begehbar und seit Freitag gesperrt. Wann die Brücke repariert und die Sperre aufgehoben werden kann, ist derzeit unklar.

Weitere Felsbrocken könnten sich lösen

Auch weil es sich bei der Rohrstrasse gleichzeitig um einen offiziellen Wanderweg handelt, kann dies die Ortsgemeinde Sennwald nicht einfach selber entscheiden. Ausserdem droht weiterhin Gefahr, denn: «In der Wand hängt ein weiterer, ähnlich grosser Felsbrocken», so Wohlwend. Eine Geologin begab sich am Montag ins Gebiet und begutachtete die Situation. Noch ist ungewiss, ob dieser Felsbrocken in nächster Zeit ebenfalls abstürzen könnte oder nicht.

«Für eine genauere Beurteilung werden am Dienstagabend ein Geologe und ein Bergführer die Stelle untersuchen.»

Am Mittwoch soll das weitere Vorgehen bestimmt werden. Allenfalls muss gesprengt werden.

Das Gestein löste sich an der Felswand und stürzte talwärts. Bild: PD

Warum sich die Felsmasse am Freitag löste, darüber lässt sich derzeit nur spekulieren. «Möglicherweise gelangte im schneereichen Winter Wasser in den Fels und löste dies nun aus, denn die Abbruchstelle war nass», so Wohlwend.

Weitere Steine drohen sich zu lösen. PD

Dass sich an dieser Stelle auf rund 960 Meter über Meer Steinschläge ereignen, ist nicht ungewöhnlich. Tafeln warnen beim betroffenen Wegstück: «Steinschlaggefahr, nicht stehen bleiben». Dennoch hatte man gemäss Wohlwend nun längere Zeit Ruhe. Zwar musste die Brücke nach dem vergangenen Winter wegen Lawinen erneuert werden. Dass die Brücke zuletzt durch Steinschlag zerstört wurde, ist aber bereits elf Jahre her.

Älpler und Vieh sind auf diesen Weg angewiesen

«Unser Ziel ist es, dass der Weg baldmöglichst wieder freigegeben werden kann», sagt Thomas Wohlwend gegenüber dem W&O. «Die Älpler möchten demnächst mit ihrem Vieh hinauf.» Wanderer, die von Sennwald in Richtung Berggasthaus Alp Rohr möchten, können den alten Wanderweg benutzen.

«Die Forstgemeinschaft hat diesen am Montag extra bereit gemacht und sauber beschildert.»

Doch für das Vieh ist dieser Weg nicht geeignet.

Das Berggasthaus Alp Rohr hat weiterhin geöffnet. Derzeit sei noch genügend Vorrat vorhanden, so Wohlwend.