Mann stirbt bei Unfall in Stein

Stein Mann stürzt mit seinem Auto 30 Meter einen Abhang hinunter und stirbt Ein 76-jähriger Mann aus der Region Toggenburg fuhr in einer Linkskurve geradeaus und stürzte 30 Meter einen Hang hinunter. Am Donnerstagabend wurde das Auto gefunden. Der Mann wurde tot geborgen. 23.07.2021, 11.22 Uhr

Dieses Auto wurde am Donnerstagabend entdeckt. Bild: Kapo SG

(pd) Am Donnerstagabend, kurz nach 20.15 Uhr, ist abseits der Strasse Nesselfeld, Höhe Geisshüttli, ein total beschädigtes Auto entdeckt worden. Im verunfallten Auto befand sich ein 76-jähriger toter Mann, welcher mit seinem Auto von der Strasse abgekommen und einen Abhang hinunter gestürzt war. Dies teilt die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mit. Der Unfall dürfte sich einige Zeit vorher ereignet haben. Der verunglückte Schweizer wohnte in der Region Toggenburg.