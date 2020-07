Statt des Kinderlagers in der Schweiz unterstützt der Verein Tschernobyl Kinder Projekte vor Ort Der Verein Tschernobyl Kinder mit Sitz in Trübbach musste eine «harte, aber logische Entscheidung» treffen. 20.07.2020, 17.01 Uhr

Die ukrainischen Kinder im letztjährigen Lager. PD

(pd) 2008 arbeiteten Luzi Oberer und Fabian Maasch gemeinsam bei der RhB als Lehrmeister und Lehrling. Heute führen sie gemeinsam das Präsidium des Vereins Tschernobyl Kinder. Als eine ihrer ersten Amtshandlungen mussten sie schweren Herzens das Kinderlager 2020 absagen. Doch das Kinderlager 2021 ist bereits in Planung. Alle Kinder, welche dieses Jahr nicht in der Schweiz begrüsst werden können, werden im nächsten Jahr an den Flumserberg reisen.

Seit dem 14.Juli sollten eigentlich 34 Kinder aus dem Distrikt Lugini die Schweizer Berge, Seen und Landschaft geniessen. Neben einer motivierten Leitermannschaft und einem abwechslungsreichen Programm wartete auch eine nahrhafte Küche auf die Kinder. «Unsere Gewohnheiten und Pläne werden derzeit durch das Coronavirus ziemlich auf den Kopf gestellt, weshalb wir schon im Frühling das Kinderlager für dieses Jahr absagen mussten», heisst es im Schreiben des Vereins Tschernobyl Kinder. Zwar hätten sich die Ansteckungszahlen in der Schweiz auf «tiefem» Niveau eingependelt, während sie in der Ukraine und somit auch in der unterstützten Region erst jetzt angestiegen seien. Auch hätten viele Eltern Angst, ihre Kinder in der aktuellen Situation auf eine dreiwöchige, ungewisse Reise zu lassen. In Absprache mit den Vertrauensleuten vor Ort habe man sich deshalb gegen das Kinderlager entschieden. Die von der Absage Betroffenen erhalten 2021 die Möglichkeit, die drei Wochen im Haus Margess zu verbringen. Man trauere dem Lager nach, sei sich aber sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Mehr noch: «Wir sind nicht tatenlos geblieben und konnten mit dem freigewordenen Geld bereits einige Projekte in den uns wichtigen Punkten Gesundheit, Bildung und Nachhaltigkeit vor Ort lancieren.»

Medizinische Geräte und Wasserfilter

So wurde einerseits die Kinderklinik im Distriktspital mit neuen medizinischen Untersuchungs- und Behandlungsgeräten ausgestattet. Weiter werden Wasserfilter installiert. «Die Wasserqualität vor Ort ist sehr schlecht, was gesundheitliche Schäden hervorbringt.» Die Installierung der Wasserfilteranlagen in den Schulen Lugini und Scherevzi im vergangenen Jahr habe sehr positive Wirkung gezeigt, weshalb das Projekt auf die Schule in Lipniki in diesem Sommer ausgeweitet werde.

Wartende Kinder im Distriktspital Lugini. PD

Fünf Laptops für die Schule in Kemno

Durch die Quarantäne musste auch in den Schulen der Region Lugini Homeschooling eingeführt werden. Aufgrund der mangelhaften Internetabdeckung und Ausrüstung der Familien sei dies unmöglich gewesen, weshalb die Lehrer mit den Kindern oft über die normale Telefonleitung die Aufgaben erarbeitet hätten.

«Die Schule in Kremno konnten wir mit fünf neuen Laptops ausrüsten, sodass auch in Zukunft die Bildung über die elektronischen Plattformen gestärkt wird. Es löst das beschriebene Problem nicht abschliessend, doch ist es für die Zukunft der Kinder von erhöhter Wichtigkeit, auch mit diesen Medien arbeiten zu können.»

Die Schule im ukrainischen Kremno unterstützt der Verein Tschernobyl Kinder mit Laptops. Bild: PD

Seit vier Jahren besuche die Vertrauensperson des Vereins vor Ort jeden Monat die Kindergärten und reinige mit den Kindern die Zähne. Der Zahnreinigung werde vor Ort wenig Beachtung geschenkt, zumal auch die Utensilien teuer seien und sich viele diese nicht leisten könnten.

Zusätzlich zum nachhaltigen Zähneputzen könne auch Material abgegeben werden, sodass die Kinder sich auch zu Hause um ihre Zahnhygiene kümmern könnten – ohne Zusatzkosten für die Familie.

Abschliessend schreibt Co-Präsident Fabian Maasch in der Mitteilung des Vereins: «Im Namen des Vorstandes möchten wir uns bei allen Personen rund ums Sarganserland sowie in allen Teilen der Schweiz für die jahrelange Treue und Unterstützung bedanken. Wir wissen dies sehr zu schätzen und freuen uns, sie im nächsten Sommer unter hoffentlich wieder normalen Bedingungen im Haus Margess begrüssen zu dürfen.»