Statistik In Liechtenstein gibt es 43'948 Arbeitsplätze – der Frauenanteil stellt ein neuer Höchstwert dar Aus den Zahlen des Liechtensteiner Amts für Statistik geht die aktuelle Beschäftigungslage hervor. Es zeigt sich: Die Zahl der Beschäftigten nimmt zu und auch die Unternehmen mehren sich. 29.09.2022, 05.00 Uhr

Die Zahl der Beschäf­tigten hat sich im Fürstentum Liechtenstein gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozent auf 41'352 Beschäftigte erhöht. 56,2 Prozent der Beschäftigten in Liechtenstein pendeln aus dem Ausland zu ihrem Arbeitsplatz, was einen neuen Höchstwert darstellt. Mit 58,9 Prozent der 23249 Zupendlerinnen und Zupendler wohnen fast zwei Drittel in der Schweiz, weitere 36,9 Prozent verfügen über einen Wohnsitz im benachbarten Österreich und 4,2 Prozent pendelten aus Deutschland oder einem anderen Land nach Liechtenstein zur Arbeit. Diese Informationen gehen aus einem Newsletter des Liechtensteiner Amts für Statistik hervor.

Symbolbild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

116 Unternehmen mehr als im Vorjahr

Gegenüber 2020 erhöhte sich die Anzahl der Unternehmen um 2,2 Prozent auf 5295 Unternehmen, wobei mit 86 Prozent der Grossteil im Sektor 3, Dienstleistung, registriert war. Weitere 12,1 Prozent der Unternehmen entfallen auf den Sektor 2, Industrie, und 1,9 Prozent auf den Sektor 1, Landwirtschaft.

Ende 2021 waren in Liechtenstein insgesamt 43948 Ar­beitsplätze erfasst. Wird die Entwicklung Arbeitsplätze in den letzten zehn Jahren betrachtet, so wird für das Unterland mit einer jährlichen Zunahme von 2,7 Prozent ein grösserer Zuwachs berechnet als für das Oberland (Balzers bis Schaan) mit 1,5 Prozent.

Im vergangenen Jahr betrug der Frauenanteil bei den Beschäftigten 40,5 Prozent, was einen neuen Höchstwert darstellt. Allerdings ist der Anteil seit dem Jahr 2005 mit 38,8 Prozent nur langsam gestiegen, ist dem Newsletter des Liechtensteiner Amts für Statistik weiter zu entnehmen. (wo)