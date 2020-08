Starke Werdenberger Wintersportler schlagen im Sommer zu An der Smile Challenge in Herisau haben sich vier Teams mit regionalen Teilnehmern für den Final qualifiziert. 21.08.2020, 05.00 Uhr

Das Siegerpodest der Kategorie Juniors an der Smile Challenge in Herisau. Bild: PD

(wo) Die von Swiss Ski durchgeführte Smile Challenge ging in Herisau in die zweite Runde. Auch im Appenzellerland nahmen Skifahrer aus der Region teil und wie schon im ersten Event in Sargans vermochten diese nicht nur zu überzeugen, sondern glänzten mit Spitzenplätzen – gleichbedeutend mit der Qualifikation für den Final, der dann am 26. September in Luzern über die Bühne geht.