Der SC Flös erreicht sechs Podestplätze und viele neue Bestzeiten in Sursee Die Buchser Schwimmelite startete am Internationalen Campus Sursee-Cup. Nicht nur die phänomenale neue Sportanlage überzeugte, auch die Leistungen der Flöser Schwimmer taten dies. 30.01.2020, 10.46 Uhr

Das Team des SC Flös Buchs freut sich über die tollen Leistungen am Sursee Cup. Bild: PD

(pd) Trotz starker Konkurrenz aus dreissig Vereinen vermochte der SC Flös sich in einigen Rennen an der Spitze zu behaupten. Allen voran der 20-jährige Dylan Dürr. Der Rückenspezialist gewann in der offenen Kategorie über die 50 Meter Distanz souverän eine Goldmedaille. Über dieselbe Lage und Distanz konnte auch Tara Lukic (18 Jahre) alle Mitstreiter hinter sich lassen und zuoberst aufs Treppchen steigen. Eine weitere Goldmedaille ergatterte sich Leonie Menzi bei den 14-Jährigen über 200 Meter Brust. Das Rennen gelang ihr sehr gut, sodass sie ihren erst vor ein paar Wochen aufgestellten Clubrekord noch einmal etwas runterschrauben konnte.