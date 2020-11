Budget 2021 der Stadt Buchs: Verminderte Steuererträge und weitere Faktoren führen zum Defizit von 5 Millionen Franken Die Stadt Buchs rechnet im kommenden Jahr mit einem negativen Abschluss. Auch in den kommenden Jahren sieht es laut Finanzplan nicht besser aus. Wie meistert die Stadt diese Herausforderungen? Acht Fragen und Antworten. Heini Schwendener 10.11.2020, 11.30 Uhr

Das Budget 2021 der Stadt Buchs sieht vor, dass das Erdgeschoss des Rathauses für 1,4 Millionen Franken saniert und modernisiert werden soll. Bild: Heini Schwendener

Am Montag, 30. November, findet im BZB die Budgetbürgerversammlung der Stadt Buchs statt. Abgestimmt wird dabei über das Budget 2021 der Politischen Gemeinde, über den Steuerplan 2021, das Budget 2021 des Elektrizitäts- und Wasserwerks (EWB) und über die Kredite für Bauvorhaben und Neuanschaffungen des EWB.

Das Budget rechnet mit einem Aufwand von 82,9 Mio. und einem Ertrag von 77,7 Mio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von 5,2 Mio. Franken. Vorgesehen sind Nettoinvestitionen von 8,2 Mio. Franken.

Die Ausgaben liegen mit 82,9 Mio. nur 700000 Franken über dem Vorjahr, hingegen sind die Einnahmen mit 77,7 Mio. Franken massiv tiefer (Vorjahr: 82,2 Mio.). Am stärksten zu Buche schlagen die um 2,3 Mio. Franken verminderten Gesellschaftssteuern, denn 2021 werden erstmals die Auswirkungen der Steuerreform spürbar. Als Folge der Coronapandemie wird zudem mit Steuermindereinnahmen von je 300000 Franken bei den juristischen und den natürlichen Personen gerechnet. Die Gewinnablieferung des EWB wird um 600000 Franken reduziert.

Der Stadtrat beantragt, den Steuerfuss natürlicher Personen bei 118 Prozent zu belassen, trotz der künftigen Aufwandüberschüsse. Buchs verfügt über eine starke Eigenkapitalbasis von derzeit 53,3 Mio. Franken. Sie wird in den kommenden Jahren die negativen Ergebnisse der Erfolgsrechnung ausgleichen (vgl. Frage 6).

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 8,2 Mio. Franken, wovon 6,3 Mio. zu Lasten des allgemeinen Haushaltes gehen. 1,9 Mio. Franken betreffen die Spezialfinanzierungen (Haus Wieden und Abwasserbeseitigung). Diese Investitionen werden durch Gebühren und Abgaben finanziert, sie belasten den Gemeindehaushalt also nicht. Die grössten neuen Investitionsvorhaben im allgemeinen Haushalt sind die Sanierung und Modernisierung des Erdgeschosses im Rathaus (1,4 Mio. Franken), die Umgestaltung der Hanflandstrasse zugunsten des Campus Buchs (1,5 Mio. Franken) und die Sanierung der Werdenbergerstrasse (1,1 Mio. Franken).

Ziel des Finanzplans ist es, den Haushalt der Stadt finanzpolitisch zu planen und zu steuern. Der Finanzplan hat vor allem die Aufgabe, der Verwaltung und der Behörde frühzeitig aufzuzeigen, ob und wieweit die vorgesehenen Ausgaben mit den vorhandenen Mitteln finanziert werden können. Die Finanzplanung erlaubt es, strukturelle Probleme frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Korrekturmassnahmen zu ergreifen.

Im Finanzplan, der im Gegensatz zum Budget nicht verpflichtend ist, legt der Stadtrat unverbindlich seine Sicht über die finanzielle Zukunft der Politischen Gemeinde offen. Der Finanzplan sieht vor, dass aufgrund der Defizite in den Jahren 2021 bis 2025 – sie liegen zwischen 3,6 und 5,7 Mio. Franken – das Eigenkapital von derzeit 53,3 Mio. Franken auf 30,8 Mio. Franken abgebaut wird. Die Nettoinvestitionen im selben Zeitraum bewegen sich zwischen 1,7 und 43,2 Mio. Franken.

Das Budget weist folgende Eckdaten auf: Das Total der Investitionskredite des EWB beläuft sich auf 11 Mio. Franken. Am meisten wird in die Sachanlagen Kommunikation investiert (6,1 Mio.), dann folgen die Investitionen in das Strom- und Wassernetz mit 2,8 Mio. Franken. Das Jahresergebnis 2021 rechnet mit einem Gewinn von 1 Mio. Franken. Im Vergleich: Die Rechnung 2019 hat mit einem Jahresergebnis von 3,5 Mio. Franken abgeschlossen, für das laufende Jahr wurde ein Plus von 3 Mio. Franken budgetiert. Der grösste Einnahmeposten bildet der Ertrag aus der Sparte Kommunikation mit 18,3 Mio. Franken.

Für das laufende Jahr ist eine Gewinnausschüttung des EWB an die Stadt in der Höhe von 1,4 Mio. Franken vorgesehen. Das Budget 2021 rechnet mit 748748 Franken. Laut dem Finanzplan für das EWB, der bis 2025 jeweils ein Jahresergebnis zwischen 1 Mio. und 1,8 Mio. Franken vorsieht, pendelt sich die Gewinnausschüttung an die Stadt zwischen 748748 und 892669 Franken ein.