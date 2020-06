«Standortwerbung für eine Randregion»: Mit Beat Tinner sitzt nach 20 Jahren wieder ein Werdenberger in der Regierung – das sagen die regionalen Parteien zu seiner Vereidigung

Interview

Ein Stein aus dem Gonzen und eine 24-jährige Topfpflanze: Was Beat Tinner zum Amtsantritt als Regierungsrat nach St.Gallen mitnimmt

Am 31. Mai räumt Beat Tinner nach 24 Jahren als Gemeindepräsident von Wartau sein Büro in Azmoos. Am 1.Juni bezieht er bereits sein neues Büro als Regierungsrat und Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes in St.Gallen.