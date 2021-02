Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland Ein Salezer und ein Bad Ragazer kämpfen um den letzten freien Sitz als nebenamtlicher Richter Thomas Santschi (SP) aus Salez will nebenamtlicher Richter werden. Am 7. März steht der zweite Wahlgang an. Als zweiter Kandidat für den verbleibenden Sitz tritt Hans Peter Portmann (SVP) aus Bad Ragaz an. Corinne Hanselmann/Denise Alig 09.02.2021, 15.26 Uhr

Thomas Santschi oder Hans Peter Portmann – am 7. März wird abgestimmt. Corinne Hanselmann

Sich in Gerichtsfälle einzulesen und gemeinsam mit anderen Laienrichtern und vollamtlichen Richtern gerechte Urteile fällen – dieser Herausforderung möchte sich Thomas Santschi gerne stellen. «Dieses Amt interessiert mich sehr», sagt der 57-Jährige aus Salez.

«Für Mitmenschen da zu sein, älteren Leuten zu helfen und die Jugend zu unterstützen, das hatte für mich stets einen sehr hohen Stellenwert. Auch bin ich schon immer für Gerechtigkeit eingestanden.»

Thomas Santschi zählt auf die Unterstützung der Werdenberger Bevölkerung. Bild: Corinne Hanselmann

Laienrichter wirken bei Urteilsfindung mit

Viele Menschen wissen nicht, was nebenamtliche Richter sind. Auch Thomas Santschi ging es lange so. «Ich habe vor einiger Zeit in einer Zeitschrift gelesen, dass es Laienrichter gibt. Aus Interesse habe ich mich im Internet und bei einem Parteikollegen näher darüber informiert.» Nebst vollamtlichen Richtern werden beim Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland jeweils zehn Laienrichter gewählt. Sie müssen keinen juristischen Hintergrund haben und sind sozusagen lebensnahe Vertreter aus der Bevölkerung, die bei der Urteilsfindung mitwirken. Thomas Santschi sagt:

«Sie sollen gesunden Menschenverstand walten und Fachkenntnisse einfliessen lassen.»

Er konnte sich sehr gut vorstellen, selber im Amt eines nebenamtlichen Richters beim Kreisgericht mitzuarbeiten. «Als ich gehört habe, dass aufgrund von Rücktritten Plätze frei werden, habe ich mich kurzerhand für dieses Amt ‹beworben›», sagt Santschi. Er stellte sich bei den Erneuerungswahlen vom 29. November zur Wahl, verpasste das absolute Mehr aber um 350 Stimmen und lag rund 130 Stimmen hinter Hans Peter Portmann (SVP, Bad Ragaz) zurück. Nun steht am 7. März der zweite Wahlgang an. Portmann und Santschi kämpfen um den letzten freien Platz als Richter im Nebenamt.

Engagement in verschiedenen Ämtern

Der bodenständige Salezer bezeichnet sich selber als «Handwerker mit Leib und Seele». Er ist Zimmermann, Dachdecker-Polier und bildet Lernende aus. «In baulichen Sachen habe ich viel Erfahrung», so Santschi. «Wenn es um den Bausektor, um Gebäudehüllen oder Dächer geht, bin ich absolut à jour.» Thomas Santschi ist seit 32 Jahren verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter.

«Bei Familienthemen weiss ich deshalb auch gut Bescheid.»

In andere Themen könne er neutral hineinblicken und sich durch Amtskollegen informieren. «Davor habe ich keine Angst. Im Gegenteil: Ich könnte dabei viel lernen», ist Santschi überzeugt.

Seit zwölf Jahren engagiert er sich im Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Salez. Dort ist er hauptsächlich zuständig für den Wald und für bauliche Aktivitäten. Zuvor war er einige Jahre im Schulrat tätig. Seit acht Jahren ist Thomas Santschi zudem Präsident einer Weggenossenschaft im Prättigau. Er besitzt in dieser Gegend ein Maiensäss.

Freizeit nutzt Thomas Santschi, um mit der Motorsäge Holzskulpturen zu schnitzen. «Ein wunderbarer Ausgleich.»

«Das Werdenberg ist sehr knapp vertreten»

Der SP Sennwald gehört Thomas Santschi erst seit 2020 an. «Damit geliebäugelt habe ich schon länger», sagt er. «Ich bin befreundet mit einem SP-Mitglied. Die Partei zeigte Interesse, mich bei der Kandidatur als nebenamtlicher Richter zu unterstützen.»

Santschi hofft, dass er am 7. März auf Unterstützung der Werdenberger Bevölkerung zählen kann. «Das Werdenberg ist sehr knapp vertreten bei den Richtern», sagt er. Mit Eliane Kaiser (Sax, SVP), Brigitte Leuthold Kradolfer (Buchs, SP), Daniela Graf-Willi (Azmoos, FDP) sind nur drei der neun bereits gewählten Laienrichter aus dem Werdenberg – die sechs anderen aus dem Sarganserland. Die Buchserin Katharina Gut-Spreiter (SP) verzichtete auf eine weitere Amtsdauer.

Der zweite Kandidat ist Hans Peter Portmann

Mann der klaren Worte: Hans Peter Portmann aus Bad Ragaz will Richter werden. Bild: PD

Hans Peter Portmann aus Bad Ragaz will für die SVP den noch freien Sitz eines nebenamtlichen Richters im Kreisgericht erobern. «Bei aller Freude an der Kompetenz und der Dynamik vieler junger nachrückender Kräfte sind gerade in einem Gericht auch Lebenserfahrung und ein gewisser Pragmatismus wichtig.» Das sagt Hans Peter Portmann, seit 2002 selbstständiger Unternehmer und Verwaltungsrat, davon während der letzten zehn Jahre in Bad Ragaz. Die Kernkompetenzen des 58-jährigen gelernten Bankkaufmanns liegen in den Bereichen Finanzen, Industrie, Handel und Immobilien.

SVP und SP in der Endausmarchung

«Auch Finanzkenntnisse und das Verständnis für komplexe wirtschaftliche und finanzpolitische Zusammenhänge sind für ein Richtergremium wertvoll», ist Portmann überzeugt. Der Unternehmer ist seit drei Jahren Mitglied der SVP Bad Ragaz und Mitglied des Vorstandes.

Am kommenden 7. März nun tritt Portmann im zweiten Wahlgang der Richterwahlen für das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland gegen den SP-Mann Thomas Santschi aus Salez an. Beide waren sie am 29. November bei der Wahl zu nebenamtlichen Richtern als überzählig aus der Wahl gefallen. Dies, obwohl die grossen Parteien dem Stimmvolk gemeinsam ein komplettes Richter-Team mit Portmann und Santschi zur Wahl empfohlen hatten. Der Plan ging nicht auf: Überraschend wurde der parteilose Kaufmann EFZ und Jus-Student Mauro Thoma aus Walenstadt zum nebenamtlichen Richter gewählt.

Grosser Rucksack und Verwaltungserfahrung

Seit nunmehr drei Jahren führt Hans Peter Portmann in Bad Ragaz zusammen mit seiner Ehefrau Sabina Riesch das Unternehmen Elastico AG. Davor war er im In- und Ausland in leitender Funktion tätig gewesen, so im Bereich Fund Compliance, als Treasurer, Geschäftsführer und Verwaltungsrat.

Auch in der öffentlichen Verwaltung war der passionierte Koch und Berggänger schon tätig, nämlich als Departementssekretär des Kantons Nidwalden. Als solcher wirkte er, der sich selbst als «moderaten SVPler» bezeichnet, insbesondere als Wirtschaftsförderer.

«Es würde mich freuen, meine beruflichen Erfahrungen dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland und damit auch der Bevölkerung in der Region zur Verfügung stellen zu können.»

Apropos «moderater SVPler». Welche SVP-Politikerinnen und -Politiker imponieren ihm besonders? Ohne zu zögern, nennt Portmann den früheren Berner Nationalrat und Fraktionschef Adrian Amstutz. «Auch die Art, wie der junge Toni Brunner seine Ämter als Präsident der SVP Schweiz und als St. Galler Nationalrat ausübte, beeindruckte mich sehr.»

«Der noch freie Sitz im Gericht steht der SVP zu.»

Portmann ist ein Mann der klaren Worte. Das sei aufgrund der Wählerstärke seiner Partei keine Frage. «Diesen Sitz besetzte zuvor die inzwischen in den Gemeinderat von Mels gewählte Désirée Guntli.»

Wohnort ist für Portmann nicht stichhaltig

Portmann ist optimistisch, die Wahl am 7. März zu schaffen, zumal er im ersten Wahlgang mehr Stimmen gemacht habe als Santschi.

Das von der SP eingebrachte Argument, Santschi sei zu wählen, weil es im Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland sonst zu einem Übergewicht der Sarganserländer Vertretung komme, sei für ihn nicht stichhaltig. «In einem Gericht sollte der Wohnort eines Mitglieds keine Rolle spielen», so Portmann.

«Viel wichtiger sind die Kompetenzen, welche ein Kandidat mitbringt, um sein Amt im Sinne der Bevölkerung der Kreise Werdenberg und Sarganserland auszuüben.»

Dass er über die entsprechenden Fähigkeiten verfügt, verdeutlicht er mit der Aussage, für dieses Amt nicht nur von der SVP Sarganserland, sondern auch von der SVP Werdenberg als einziger Kandidat nominiert worden zu sein.