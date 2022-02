Seveler Brücke muss erneut zügeln

Sevelen Wegen Einsturz: Stahlbrücke aus dem 19. Jahrhundert muss erneut zügeln Die beiden Binnenkanal-Brücken der Ortsgemeinde Sevelen beim Inselweg und beim Tomelisgraben waren eng miteinander «verwandt». Heini Schwendener 10.02.2022, 05.00 Uhr

Am 2. März 2021 stürzte die alte Brücke über den Binnenkanal in Sevelen ein. Bild: Kapo SG

Im Brückeninventar des Kantons St.Gallen heisst es über die Stahlbrücke beim Tomelisgraben in Rans, sie sei zwischen 1882 und 1885 gebaut worden. Zehn Meter lang und drei Meter breit ist das «Ständerfachwerk mit unten angeordneter Fahrbahn». Ursprünglich war die Bücke allerdings doppelt so lang, dann wurde sie jedoch halbiert und aus dem Rheintal ins Werdenbergische verschoben. Am Tomelisgraben in Rans und am Inselweg in Sevelen wurden sie wieder montiert.

Brückeneinsturz bringt Geschichte ans Tageslicht

Diese Geschichte kann Peter Engler, Präsident der Ortsgemeinde Sevelen, der die beiden Brücken gehören, erzählen. Erfahren hat er sie allerdings erst nach jenem speziellen Ereignis vom 2. März 2021. Damals ist die Brücke über den Werdenberger Binnenkanal beim Inselweg unter der Last eines rund 30 Tonnen schweren Lastwagens zusammengebrochen.

Das Schicksal führt die beiden ehemals getrennten Brücken zwar nicht wieder zusammen, aber jener vom Tomelisgraben steht abermals eine Züglete bevor, erneut in Richtung Süden, allerdings nur bis an den Inselweg. Dort wird sie ihre eingestürzte «Schwester» ersetzen (vgl. Titelseite). Peter Engler weiss von der Denkmalpflege:

«Solche Brücken sind im Kanton sehr selten.»

Keine Handvoll gäbe es inzwischen noch. Auch das Ranser Exemplar der Firma Bosshard & Cie aus Näfels schien keine Zukunft mehr zu haben, wird es doch wegen der geplanten Umlegung des Werdenberger Binnenkanals im Raum Rans nicht mehr gebraucht. Das Unglück in Sevelen verlängert nun also dessen Leben. Die Ortsgemeinde ist froh, mit der Brückenverlegung eine pragmatische Lösung für den Ersatz in Sevelen gefunden zu haben. Ausserdem bleibe damit ein Zeugnis vergangener Zeiten erhalten.

Ein Brückenneubau wäre unverhältnismässig teuer gewesen, sagt Engler. Die Fahrbahn der «neuen» Brücke wird nicht mehr aus Beton und Asphalt bestehen, sondern aus Holzbrettern und nur noch Velofahrerinnen und Fussgängern zugänglich sein. Nicht erfreut darüber sind die Landwirte, welche die Brücke am Inselweg genutzt haben. Weil es aber Alternativen in der Nähe gibt, so Engler, hätten letztlich auch die Bauern eingesehen, dass ein Neubau nicht opportun wäre.

Finanzierungsfrage ohne Rechtsstreit geklärt

Die Firma Marty AG aus Azmoos übernimmt die Kosten für die Brückenverlegung. Peter Engler ist froh, dass diese einvernehmliche Lösung mit der Verursacherin des Brückeneinsturzes ohne einen kostspieligen und langwierigen Rechtsstreit gefunden werden konnte.