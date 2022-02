Buchs Kulturzentrum in Buchs: «Stadtrat meint es mit seiner Vision ernst» Die IG Kulturhaus Werdenberg sieht in einem neuen Kulturzentrum eine «einmalige Chance» – auch aus wirtschaftlicher Sicht. Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das St.Galler Theaterprovisorium, um welches sich Buchs beworben hat.

Die IG Kulturhaus Werdenberg unterstützt die Absicht des Stadtrates Buchs, das Theaterprovisorium St.Gallen nach Buchs zu holen (siehe Titelseite) und damit «zusätzliche Impulse für Gesellschaft, Wertschöpfung, Zusammenleben und Freizeit zu schaffen». Sie betrachte das Angebot des Kantons als «einmalige und nicht wiederkehrende Gelegenheit», heisst es in einer Stellungnahme.

Die IG Kulturhaus Werdenberg ist eine lose, unabhängige und derzeit noch im Aufbau befindliche Gruppe von Menschen, Vereinen und Institutionen aus der Region, die sich für Weiterentwicklung und Innovation im kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich einsetzen. Die Initiative zur Gründung der IG kam vom Buchser Kulturpreisträger und Film- bzw. Theaterschaffenden Kuno Bont sowie Hansjürg Vorburger aus Grabs, Betreiber von «Rheinwelten TV».

«Die Bevölkerung soll selbst entscheiden können»

Der Bedarf eines Kultur- und Begegnungszentrums sei mehrfach hinterfragt worden und werde auch mit einem Gutachten der HSG belegt, welches vor Jahren im Zusammenhang mit dem Projekt Persönlichkeit Werdenberg erstellt wurde, so die IG weiter. Die Initianten erinnern daran, wie nach dem Scheitern des Kultur- und Begegnungszentrums (KUB), entstanden im Projekt «Persönlichkeit Werdenberg», der Bürgerschaft gesagt worden sei, das Anliegen eines Kultur- und Begegnungszentrums sei nicht abgeschrieben und man suche nach einer besseren und bezahlbaren Lösung.

Die IG Kulturhaus Werdenberg habe sich dafür eingesetzt, dass das Kulturhaus-Projekt vor die Bürgerschaft kommt. «Die Bevölkerung soll selbst entscheiden können, ob sie eine derartige Institution will oder nicht.» An die Urne kommt das Vorhaben Theaterprovisorium am 15.Mai – vorausgesetzt, die St.Galler Regierung erteilt Buchs den Zuschlag. Falle der Entscheid zugunsten von Buchs, eröffnet die IG ein Mitgliederportal, auf dem alle mitmachen können, die das Projekt unterstützen möchten und an Informationen aus erster Hand interessiert sind.

Die Wertschöpfung nicht ausser acht lassen

Die IG habe sich vorgenommen, mit Aufklärung und Information gute Grundlagen für den Meinungsbildungsprozess mitzugestalten. Sie wünsche sich eine sachliche Diskussion und möchte nicht, «dass nebst den Finanzen, die unbestritten eine wichtige Rolle spielen würden, bedeutende andere Aspekte wie Wertschöpfung und Innovationsgeist einer solchen Anlage untergehen».

Die IG Kulturhaus Werdenberg werde zusammen mit der Stadt nach Möglichkeiten suchen, mit denen sich der Investitionskostenanteil der öffentlichen Hand bei den Betriebskosten minimieren lässt. «Die IG ist dem Stadtrat dankbar, dass er sich nach der Diskussion ums Budget nicht einfach ins Schneckenhaus zurückgezogen hat, und dabei eine einmalige Chance für die Weiterentwicklung der Stadt verpasst. Der Beschluss spricht dafür, dass er es mit der Vision für die Entwicklung der Stadt und auch der Unterstützung der Marke Werdenberg ernst meint.»

Keine Konkurrenz für bestehende Angebote

Das neue Angebot solle keine bestehenden Kulturangebote konkurrenzieren, sondern diese ergänzen und unterstützen. Das neue Kulturzentrum habe auch einen wirtschaftlichen Aspekt: «Kultur und Events kosten nämlich nicht nur Geld, sie sind innovativ und bringen dem örtlichen Gewerbe und der öffentlichen Hand auch Geld», so die IG weiter.

Für die Stadt Buchs würden bekanntlich Kosten in der Höhe von rund fünf bis sechs Millionen Franken (Abbruch, Transport, Wiederaufbau, multifunktionale Nutzung) entstehen. Das sei deutlich weniger als die in der Vergangenheit geprüften Vorhaben, die von 17 bis 20 Millionen Franken ausgingen, so die IG weiter. (ab)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen