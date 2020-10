Stadt Buchs setzt auf Eigenverantwortung: «Maskenpflicht an der Bahnhofstrasse drängt sich nicht auf» Die Stadt sieht derzeit aktuell keine starke Belebung der Einkaufsmeile und damit keine Konzentration von Menschen. Sie lässt aber die Einhaltung der Covid-19-Verordnung des Bundes kontrollieren und ermahnt Fehlbare. Thomas Schwizer 29.10.2020, 17.02 Uhr

Die Stadt Buchs erachtet aktuell eine Maskenpflicht entlang der Bahnhofstrasse nicht als nötig. Bild: Thomas Schwizer

Seit dem Erlass einer Maskenpflicht in den Einkaufsgeschäften durch den Bundesrat am 19. Oktober ist es auch entlang der Bahnhofstrasse in Buchs bereits ein alltägliches Bild: Viele Kundinnen und Kunden tragen nach dem Verlassen eines Ladens weiterhin die Gesichtsmaske – oft weil sie danach den Einkaufsbummel in einem weiteren nahe gelegenen Geschäft fortgesetzt haben.

Seit Donnerstag ist die neue Bundesregelung in Kraft, dass überall dort im öffentlichen Raum eine Gesichtsmaske getragen werden muss, wo «stets mit vielen Menschen zu rechnen ist, was die Einhaltung des Abstands oftmals verunmöglicht». Der Bund nennt als Beispiel belebte Fussgängerbereiche von urbanen Zentren.

Bahnhofstrasse «aktuell nicht so stark belebt»

Die Stadt Buchs verzichtet trotzdem darauf, das Tragen einer Gesichtsmaske im Zentrum, also im Bereich Bahnhofstrasse, als Pflicht zu erklären. Stadtschreiber Remo Märk schreibt auf Anfrage des W&O:

«Unseres Erachtens ist die Bahnhofstrasse aktuell nicht so stark belebt, dass sich eine Maskenpflicht aufdrängt.»

Gerade jetzt gehe man davon aus, dass die Besucherströme eher ab- als zunehmen werden.

«Wir gehen auch davon aus, dass die Eigenverantwortung weiterhin Platz greift, nun umso mehr.»

Sollte es aber zu einer Konzentration von Personen kommen, zum Beispiel bei spezielles Anlässe, wäre eine Maskenpflicht nötig, heisst es bei der Stadtkanzlei weiter.

Bisher reichte Ermahnung an Fehlbare aus

Wenn die Polizei – zum Beispiel im Rahmen von Patrouillen – Verstösse gegen eine Maskenpflicht feststelle, würden die Fehlbaren ermahnt. Bis dato seien aber keine Bussenandrohungen oder Verzeigungen nötig gewesen.

In den vergangenen Wochen hat die Stadt Buchs die Einhaltung der damals geltenden Coronaverordnungen des Bundes kontrolliert. So gilt seit dem 19.Oktober eine Maskenpflicht in Läden und -teilpflicht in Restaurationsbetrieben und seit dem Frühling müssen Desinfektionsmittel bereit stehen.

Dabei kam es gemäss Märk in Einzelfällen zu Verstössen. Bisher seien nur Ermahnungen gewesen, Verfahren wegen Verstössen seien noch nicht eingeleitet worden, stellt der Stadtschreiber fest.