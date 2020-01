Stabübergabe bei der Landi Buchs AG - Capeder folgt auf Meier Zum Jahresbeginn übernahm Gion Capeder die Geschäftsführung der Landi Buchs. Er löst Kurt Meier ab. 08.01.2020, 05.00 Uhr

Der neue Landi-Geschäftsführer Gion Capeder (links) verabschiedet seinen Vorgänger Kurt Meier in die Pension. Bild: Hansruedi Rohrer

(H.R.R.) Gion Capeder, bisheriger Geschäftsführer der Konsumgenossenschaft (KG) Gams, ist neuer Geschäftsführer der Landi Buchs AG. Die KG Gams und die Landi Buchs AG haben gemäss Beschluss der Genossenschaftsversammlung vom 1. Juli 2019 ihre Geschäftstätigkeiten zusammengeschlossen und firmieren das neue Unternehmen im Frühjahr 2020 als Landi Werdenberg AG.

Damit werden auch die sechs Volg-Läden in Sennwald, Sax, Gams, Grabs, Azmoos und Oberschan sowie die Hausbäckerei in Gams übernommen. Neu werden in der Landi Buchs rund 85 Mitarbeitende beschäftigt sein. Damit ist dieser Betrieb ab dem Jahr 2020 jener mit dem grössten Umsatz und den meisten Mitarbeitenden im Landverbandsgebiet der Südostschweiz (Laveba).

Kurt Meier war 12289 Tage im Amt

Verabschiedet wurde Kurt Meier, der mehr als 33 Jahre Geschäftsführer der Landi Buchs war. Seine Arbeit dauerte vom 1. April 1986 bis 30. November 2019 – oder insgesamt 12289 Tage. In seiner Geschäftszeit wurden markante Erneuerungen umgesetzt, darunter der Neubau der Waschanlage Buchs (1993), Neubau der Agrola-Tankstelle mit Shop (2000), Abbruch der alten Landi, der «Verbandsmühle» (2001), Eröffnung des Neubaus (2002), Übernahme operatives Geschäft der Landi Grabs (2006), Übernahme operatives Geschäft des Buurabund AG in Schaan (2007).

Kurt Meier freut sich aber auch auf seine nun folgende Pensionszeit. Dazu sagt er:

«Jetzt hab ich Zeit, die Welt zu entdecken und mich der Familie zu widmen.»

Und vielleicht könne er nun auch etwas mehr an Jassturnieren teilnehmen, ergänzt er schmunzelnd.