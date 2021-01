St. Margrethen 250 Mitarbeitende, 24-Stunden-Betrieb: Der Bund will 10 Millionen Franken in neues Zollzentrum in St.Margrethen investieren Der Bund will in St.Margrethen ein neues Zoll-Interventionszentrum (IVZ) bauen. Das Bundesamt für Bauten und Logistik hat einen Projektwettbewerb lanciert. Kurt Latzer 07.01.2021, 11.54 Uhr

Frühester Baubeginn des Interventionszentrums auf der Parzelle neben der Firma Bauwerk (rot) ist im Jahr 2024. Bild: Kurt Latzer

Für den Bau des Zentrums hat das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) einen Projektwettbewerb lanciert. Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) betreibt heute auf dem Sieber-Areal in der Nähe des Grenzübergangs St.Margrethen ein Zollinspektorat samt Zollkontrollanlage. «Es ist absehbar, dass die räumlichen Kapazitäten mittelfristig nicht mehr für einen optimalen Betrieb ausreichen», heisst es in der Projektbeschreibung.

Gemeinschaftszollanlage «S18» frühestens 2035

Zudem sei die Zollverwaltung nur Mieterin des Areals, was betriebliche Nachteile mit sich bringe und den langfristigen Betrieb nicht sichere. Deshalb hat das BBL 2017 eine Teilparzelle der Bauwerk AG mit einer Fläche von 21465 m2 gekauft. «Das Areal liegt verkehrstechnisch ideal, südlich der Nationalstrasse A1 und westlich des Anschlusspunktes St.Margrethen. In unmittelbarer Nähe soll frühestens ab 2035 ein Anschluss der S18 nach Österreich erfolgen und die Gemeinschaftszollanlage (GZA) Bruggerhorn entstehen», heisst es.

Der Projektwettbewerb für den Neubau des IVZ soll innovative Lösungen aufzeigen, die die funktionalen und betrieblichen Anforderungen optimal erfüllen und gleichzeitig einen für den Ort und die Nutzung angemessenen Auftritt schaffen. Zudem soll eine hohe Nutzungsflexibilität der Innen- und Aussenräume erlauben, auf kurzfristig auftretende ausserordentliche Situationen oder sich ändernde Prozesse zu reagieren. Die Gesamtpreissumme beträgt 220'000 Franken.

«Die Abgabe von Plänen und Unterlagen ist bis am 23. April möglich», sagt Hanspeter Winkler, Leiter des Projektmanagements im BBL.

Sobald das neue Zentrum in Betrieb ist, wird die Zollabfertigung beim Sieber-Areal eingestellt. Bild: BBL

St.Margrethen, Au und Diepoldsau entlasten

Der Neubau des IVZ als regionales Zentrum für sämtliche vertieften Kontrollen und als Stützpunkt soll den heute bestehenden Engpass der Infrastrukturen im Rheintal beheben und die drei hochfrequentierten Grenzübergänge St.Margrethen, Au und Diepoldsau entlasten. In St.Margrethen sollen in Zukunft rund 250 Mitarbeitende des neuen Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit, der Kantonspolizei St.Gallen und der Staatsanwaltschaft St.Gallen in einem 24-Stunden-Betrieb tätig sein.

Vorgesehen ist der Bau eines Dienstgebäudes mit Unterkunft, eine Kontrollhalle mit Sicherheitszone sowie Aussenanlagen. Die Ausstellung des Siegerprojekts ist im Juli vorgesehen. Danach wird ein Vorprojekt erarbeitet und anschliessend das Bauprojekt. «Sind diese Prozesse abgeschlossen, legen wir das Projekt dem eidgenössischen Parlament vor», sagt Hanspeter Winkler. Von der Ausschreibung des Wettbewerbs bis zur Kreditvergabe können zwei bis drei Jahre vergehen:

«Frühester Baubeginn ist in etwa drei Jahren.»

Transformationsprozess Zoll

Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) ist in einem umfassenden Transformationsprozess. Alle Abgabenerhebungs- und Kontrollprozesse sollen bis Ende 2026 vereinfacht, harmonisiert und durchgehend digitalisiert werden.

Ziel ist, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Schweiz zu stärken und die Sicherheit an der Grenze zugunsten der Bevölkerung, der Wirtschaft und des Staats zu erhöhen. Ein weiterer Teil der Neuausrichtung ist die Vereinheitlichung des Berufsbilds und eine hierauf bezogene neue Ausbildung mit dem Ziel, eine flexiblere Einsatzfähigkeit der Mitarbeitenden zu erreichen und die heutigen Schnittstellen zwischen Grenzwachtkorps und Zoll zu vereinfachen.

Den neuen Anforderungen zufolge soll die Organisation der EZV einen neuen Namen erhalten: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG).