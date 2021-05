Squash Erster Profi-Tour-Erfolg für Yannick Wilhelmi Die dritte Finalteilnahme brachte den Premierenerfolg. Ausgerechnet seinen Trainingspartner Robin Gadola bezwang der Grabser Yannick Wilhelmi im Endspiel des PSA-Turnier in Lorient (Frankreich). 08.05.2021, 05.00 Uhr

Yannick Wilhelmi (vorne) bezwang im Final Robin Gadola. Bild: PD

(pd) Yannick Wilhelmi hat als dritter Squasher der Schweiz die Aufnahme in die Spitzensport-RS der Schweizer Armee geschafft. Nachdem er im April einrücken durfte, stand er vergangene Woche schon in der Bretagne am Archi Factory Open Lorient 2021, einem PSA-Turnier der Challenger-5-Serie am Start. Aufgrund des aktuellen Rankings 136 der PSA-World-Tour wurde er an diesem Turnier in Frankreich als Nummer drei gesetzt.