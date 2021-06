Playoff-Final: Squashclub Grabs unterliegt nach Punkten

Squash Die beiden besten Schweizer Spieler waren zu stark: Grabs unterliegt im Playoff-Final nach Punkten 2:2 nach Siegen und 6:6 nach Sätzen - der Schweizer Meistertitel musste nach erspielten Punkten ermittelt werden. Hier unterlag Grabs dem neuen Meister Sihltal mit 91:96. Robert Kucera 24.06.2021, 19.59 Uhr

An ihm lag's nicht: Yannick Wilhelmi hat sein Spiel mit 3:0 gewonnen. Archiv Robert Kucera

Der Squashclub Grabs konnte seinen Schweizer Meistertitel am Donnerstagabend in der Suasharena in Uster nicht zum zweiten Mal in Folge verteidigen. Sihltal entthronte die Werdenberger, weil die Zürcher auf den Positionen eins und zwei klar überlegen waren.