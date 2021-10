Kein Zuckerschlecken: Squashclub Grabs vor schwerer NLA-Saison

Squash «Das wird kein Zuckerschlecken»: Squashclub Grabs hat den Abgang von Yannick Wilhelmi zu verkraften Seit Frühling 2017 stand der Squashclubs Grabs ununterbrochen im Playoff-Final. Diese Serie fortzusetzen, wird eine schwere Aufgabe. Für das NLA-Team spielt neu Mathieu Castagnet. Doch der Abgang von Yannick Wilhelmi schmerzt sehr. Robert Kucera Jetzt kommentieren 05.10.2021, 16.59 Uhr

Die Sportchefin des Squashclubs Grabs, Elisabeth Lamprecht, freut sich auf die neue Interclubsaison. Doch die Erwartungshaltung an das NLA-Team ist nicht so hoch wie zuletzt. Für einen weiteren Podestplatz sollte der Kader aber sorgen können. Robert Kucera

Mit dem Heimspiel gegen die Panthers aus Kriens (Donnerstag, 7. Oktober, 19.30 Uhr) nimmt der Squashclub Grabs seine siebte NLA-Saison in Angriff. Die Werdenberger zählen seit ihrem ersten Vorstoss in die Playoffs (2017) zu den Titelkandidaten. Die Bilanz an den Finalspielen um die Schweizer Meisterschaft kann sich sehen lassen: zweimal Meister, dreimal Vizemeister. Seit 2017 stand Grabs also ununterbrochen im Playoff-Final.

Doch jede Serie geht mal zu Ende. Dies ist sich Sportchefin Elisabeth Lamprecht bewusst und blickt wie folgt auf die Spielzeit 2021/22:

«Die Teams sind näher zusammengerückt. Es wird eine ganz spannende Saison.»

In dieser wird sie als aufmerksame Beobachterin auf der Tribüne einer höheren Nervenbelastung ausgesetzt sein als zuletzt. Dass Grabs die Qualifikationsphase dominiert und mühelos die Playoffs erreicht, ist eher auszuschliessen.

GC Favorit – Quintett für vier Playoff-Plätze

Das erste Ziel von Grabs lautet, die Playoffs überhaupt zu erreichen. «Und wenn wir in den Playoffs sind, versuchen wir, so gut zu spielen, dass wir in den Final kommen», sagt Elisabeth Lamprecht. Denn so hätte man den angestrebten Podestplatz schon auf sicher. Es wird tief gestapelt in Grabs. Als Happy End der Interclubsaison würde die Sportchefin den Finaleinzug bezeichnen. Sie stellt sich auf eine schwierige Saison ein:

«Das wird kein Zuckerschlecken für uns.»

Zwar zählt Grabs nach wie vor zu den besten Teams der Schweiz. Doch man ist nicht mehr Topfavorit auf den Titel.

Die Squash-Landkarte verändert hat der Grasshopper Club (GC), der sein Comeback in der NLA gibt und gleich mal Ambitionen anmeldet: Von Schweizer Meister Sihltal wurde Dimitri Steinmann, Nummer zwei der Schweiz, verpflichtet, von Grabs die Nummer vier, Yannick Wilhelmi. Dazu gesellt sich die ehemalige Nummer eins der Welt, der Franzose Grégory Gaultier.

Tritt dieses Team in Bestbesetzung an, führt der Meistertitel nur über GC. Fällt auch nur einer aus, oder ist für die Playoffs nicht spielberechtigt (jeder Spieler hat fünf Spiele in der Quali zu bestreiten), gelten Sihltal, Uster, Vaduz und Grabs als heisseste Anwärter. Dieses Quintett wird nach Lage der Dinge die vier Playoff-Plätze unter sich ausmachen. Was heisst: Ein starkes Team bleibt schon nach der 14 Spiele umfassenden Qualifikationsphase auf der Strecke.

Neu im Grabser Dress: Mathieu Castagnet aus Frankreich. PD

«Meister wird, wer in Bestbesetzung antreten kann», hält Elisabeth Lamprecht fest. Dies wird eine Frage des Gelds sein. Denn die besten Spieler der Liga spielen nun mal nicht zum Nulltarif. Und da wäre noch die Krux der Verfügbarkeit. Noch nie gab es so viele PSA-Turniere für die Profis. Konkret bedeutet das: Reisen, Spielen, Reisen, Spielen, Reisen – und im Idealfall liegt der Schweizer Verein in der Flugroute zwischen zwei PSA- Turnieren.

Yannick Wilhelmi lanciert seine Profikarriere

Die Saison 2021/22 sorgt für ein neues Zeitalter beim Squashclub Grabs. Der zweifache Schweizer Meister (2019 und 2020) hat erstmals einen Spieler aus Frankreich als Verstärkung verpflichten können. Mathieu Castagnet ist nicht ganz ein so klingender Name wie jener von Landsmann Grégory Gaultier, dem Weltmeister von 2015 und ehemalige Welt-Nummer 1, der nun beim Grasshopper Club spielt. Doch Castagnet wird seine Gegner in den Schweizer Courts hart fordern. Grabs-Sportchefin Elisabeth Lamprecht hält viel vom Neuzuzug:

«Ein sehr erfahrener und guter Squashspieler.»

Sie bezeichnet ihn zudem als äusserst freundlichen Zeitgenossen. «Er passt gut zu Grabs.»

Der Franzose wird den zu Ligakonkurrent Vaduz abgewanderten Spanier Iker Pajares Eins-zu-eins ersetzen können. Beide befinden sich in der PSA-Weltrangliste in den Positionen 20 bis 30. Der bald 35-Jährige ist sogar ein wenig stärker einzuschätzen. Grabs die Treue halten die Deutschen Valentin Rapp, Rudi Rohrmüller, der Österreicher Aqeel Rehman sowie Luca Wilhelmi.

Spielt neu für GC: Yannick Wilhelmi (vorne), hier bei seinem zweiten Schweizer-Meister-Titel für Grabs im Jahr 2020. Robert Kucera

Doch einer fehlt: Yannick Wilhelmi. «Dieser Abgang», hält Sportchefin Lamprecht fest, «schmerzt brutal – sportlich und menschlich.» Zum Weggang Wilhelmis zu GC hält sie weiter fest:

«Das ist der Lauf der Zeit. Die Jungen wollen mal ihre Flügel ausbreiten und schauen, was sie erreichen können.»

Sie tut dies ohne Groll in der Stimme. «Er will Profi werden und braucht einen geregelten Tagesablauf mit verschiedenen Trainern. Nur mit vielen verschiedenen Inputs kann er besser werden.»

Das Verständnis für Wilhelmis Entscheid, seine Profikarriere in der Region Zürich so richtig zu lancieren, ist gross. Selbst jetzt, wenn Wilhelmi nicht mehr das Grabser Dress trägt, ist er im heimischen Squashcenter gerne gesehen. «Er trainiert hin und wieder in Grabs. Wir stellen ihm jeweils einen Court kostenlos zur Verfügung», erklärt die Sportchefin, dass das Grabser Ausnahmetalent nach wie vor vom Heimverein unterstützt wird.