Frümsen Hat das Spritzgebläse ausgedient? Was der Einsatz einer Sprüdrohne bewirken kann, zeigt das Beispiel Staatswingert Dank guter Erfahrungen im vergangenen Jahr kommt auch heuer wieder eine Sprühdrohne zum Einsatz. Ihre Vorteile zeigen sich vor allem an Steilhängen. Adi Lippuner 29.04.2021, 11.38 Uhr

Letzte Kontrollblicke von Rebmeister Maio Eggenberger (links) und Ueli Sager auf die Drohne DJI Agras T16 vor dem Einsatz im Staatswingert. Bilder: Adi Lippuner

Es ist ein sonniger Frühlingsvormittag im Staatswingert in Frümsen. Eine leichte Brise zieht über die Rebstöcke, die noch fast kahl in der Landschaft stehen, während das Gras bereits eine respektable Höhe hat und der verblühte Löwenzahn seine Sämlinge auf die Reise schickt. Rebmeister Mario Eggenberger freut sich:

«Eine gute Situation, denn so haben die vergangenen Frostnächte keine grossen Schäden angerichtet.»

Zusammen mit Markus Hardegger, Leiter der kantonalen Fachstelle Weinbau, und Bernd Robbert von der Fachstelle Landtechnik wartet er auf den Probeflug von Ueli Sager mit seiner Sprühdrohne.

Positiv verlaufene Versuche im vergangenen Jahr

Pflanzenschutz von oben, ausgebracht mit Hilfe einer Sprühdrohne, ist seit den ersten Versuchsflügen auch im Staatswingert ein Thema. Die Versuche im vergangenen Jahr waren positiv und so kommt Ueli Sager, von Remote Vision GmbH in Herisau, auch dieses Jahr wieder mit seinem Fluggerät zum Einsatz. Vorteile sehen die Verantwortlichen, Markus Hardegger und Rebmeister Mario Eggenberger in verschiedenen Bereichen.

Die Sprühdrone hebt ab.

Gerade in Steillagen, und die gibt es im Staatswingert, biete der gezielte Einsatz einer Sprühdrohne die Möglichkeit, Spritzmittel genau dort auszubringen, wo sie benötigt werden. «Der Kanton St.Gallen verfügt im Rheintal und Sarganserland über Steillagen, die zum Teil nicht maschinell bewirtschaftet werden können. Deshalb sehe ich Drohnen für die Zukunft als Alternative. Wir begleiten den Einsatz sehr engmaschig und kontrollieren die mit Hilfe der Drohne bearbeitete Fläche von Beginn Mitte Mai bis Ende Juli wöchentlich», so Markus Hardegger. Als grosse Chance für die Zukunft sehen die Verantwortlichen auch die Vernetzung und den Wissenstransfer von Forschung und Praxis innerhalb der Schweiz.

An diesem Tag gegen Ende April geht es noch nicht um einen echten Sprüheinsatz, sondern um die Absprache, auf welchem Teil des Staatswingerts dieses Jahr die Drohne zum Einsatz kommen soll. Markus Hardegger sagt:

«Die Erfahrungen letztes Jahr waren positiv und so sehen wir Potenzial, den Versuch weiterzuführen.»

Zielgenau kann mit der Sprühdrohne gearbeitet werden.

Für den Pflanzenschutz hat Mario Eggenberger bereits einen Plan erstellt und erklärt, dass dieser von der Witterung, dem Fortschritt der Vegetation und der Gesundheit der Reben abhängig sei.

«Dieses Jahr werden wir in der zweiten Maihälfte, wenn die Krankheitsgefahr beginnt, erstmals Pflanzenschutzmittel ausbringen. Die Blätter und Trauben müssen bis Anfang August mehrmals gegen Pilzkrankheiten geschützt werden, damit sie gesund bleiben.»

Drohne im unteren Bereich des Steilhangs

Auch dieses Jahr werden Flächen mit der Drohne und andere mit dem Spritzgebläse bearbeitet. Geplant ist, die untere Fläche des Steilhanges mit der Drohne zu bearbeiten und den oberen Bereich mit dem Sprühgerät. «Wir beobachten ganz genau, welche Geräte welchen Erfolg bringen», so Markus Hardegger. Letztlich sei der Einsatz einer Sprühdrohne langfristig nur zu rechtfertigen, wenn es sowohl aus Sicht des Pflanzenschutzes als auch im Bezug auf die Wirtschaftlichkeit passe. Die Wirtschaftlichkeit wird, nebst dem Erfolg beim Ausbringen des Pflanzenschutzes, genau beobachtet.

«Unser Rebberg hat eine Gesamtfläche von 1,7 Hektaren, eine eigene Drohne wäre deshalb nicht wirtschaftlich, so die Überzeugung der Verantwortlichen.»

Ueli Sager erklärt: «Mit einer Drohne sind rund 20 Hektaren machbar, bei grösseren Flächen wäre man zu weit vom Idealtermin entfernt. Bei Ausbringen des Pflanzenschutzes ist das Einhalten der Zeitfenster wichtig.» Als selbstständiger Unternehmer versuche er, den Wünschen der Kundschaft zu entsprechen und seine Einsätze so zu planen, dass die Termine eingehalten werden können.

Leises Summen über dem Rebberg

Und dann ist es soweit: Das Fluggerät steht bereit, der 16-Liter-Tank ist mit Wasser gefüllt, die Kontrollleuchten des insgesamt 42 Kilo schweren Geräts sind grün und ganz leise erhebt sich die Sprühdrohne mit ihren sechs Rotoren in die Höhe. Ein feiner Wassernebel, für diesmal einfach zu Demonstrationszwecken, wird im unteren Bereich des Steilhanges versprüht. «Für die 16 Liter benötige ich rund vier Minuten», so Ueli Sager.

Ueli Sager steuert die Sprühdrohne mit ihrem 16-Liter-Tank.

«Wenn der Anflug bis zum Ausbringen des Mittels länger ist, dauert ein einzelner Flug auch mal fünf oder sechs Minuten.»

Dann landet das Gerät. Wäre es ein echter Pflanzenschutzeinsatz, würde nachgefüllt und danach wieder weiter gearbeitet.

Nebst der Drohne mit einem 16-Liter-Tank sind bereits solche mit 20 Litern im Einsatz. «Und die Entwicklung geht weiter, aktuell verhandeln wir mit den zuständigen Stellen bereits über den Einsatz einer Sprühdrohne mit einem Fassungsvermögen von 30 Litern. Allerdings gibt es da technisch noch einige Fragen zu klären, denn je schwerer eine Drohne wird, desto näher kommt sie beim Sprühen dem Verhalten eines Heliko­pters. Und unsere Stärke ist es ja, dass die einzelnen Reihen im Rebberg zielgerichtet besprüht werden können», so Ueli Sager.