Die Kletterwand im Griff: Werdenberger Trio auf der Erfolgsspur

Sportklettern Die Wand im Griff: Junges Werdenberger Trio reiht Erfolg an Erfolg Noé Looser (14), Moreno Ghilardi (11) und Flavia Ghilardi (9) wurden dieses Jahr Schweizer Meister. Die Grabserin Looser hält in ihrer Altersklasse sogar dem europäischen Vergleich Stand und reist am Freitag nach Russland zur Jugend-WM.

Noé Looser stimmt im Alltag eher leise Töne an. Ihre Ausrufezeichen setzt sie lieber in der Kletterwand. PD

Bereits Geschichte ist das Kletter-Spektakel von Tokio. In der japanischen Hauptstadt war Sportklettern erstmals olympisch und grub sich mit spannenden Bewerben tief ins Bewusstsein der sportinteressierten Zuschauer ein.

Das Werdenberg hat zwar noch keine Olympia-Teilnehmer. Doch der Nachwuchs steht schon in den Startlöchern und sorgt für Furore.

In der Altersklasse U16 ist Noé Looser aus Grabs Schweizer Meisterin in der Disziplin Bouldern, Moreno Ghilardi aus Sax sicherte sich den U14-Titel in der Sparte Lead und Flavia Ghilardi aus Sax gewann Gold im Bouldern in der Kategorie U12.

Während die Geschwister Ghilardi noch auf die Selektion für die Nationalmannschaft warten müssen, ist Looser bereits Mitglied und vertrat die Schweiz an internationalen Wettkämpfen mehr als nur würdig. Gleich dreimal schaffte es die 14-Jährige aufs Podest des European Youth Cups, einen Wettkampf hat sie gar für sich entschieden. Nun folgt für sie die Belohnung: Am Freitag reist Noé Looser zur Jugend-WM nach Russland ab. Ein weiterer Karrierehöhepunkt für das Kletter-Talent.

Mit neun Jahren versuchte sich Noé Looser aus Grabs erstmals als Kletterin am Fels. In den Kreuzbergen hat die Leidenschaft für eine Sportart begonnen, die seither nicht mehr abgeebbt ist. «Es macht halt Spass», äussert sie sich. Die 14-Jährige ist Feuer und Flamme für fast jede Art des Kletterns. Sie mag die Herausforderungen des Outdoorkletterns, sie bouldert in der Halle, sucht und findet die Route zum Top in der Disziplin Lead. Aber hetzen lässt sie sich nicht. Die Disziplin Speed behagt ihr gar nicht.

Meistert Outdoor bereits die ganz schwierigen Routen: Noé Looser. PD

Dies passt zur ruhigen Art von Noé Looser. Viele Worte mag sie nicht verlieren. Auch nicht übers Klettern. Sie lässt lieber Taten in der Kletterwand folgen. Ihr Vater Christof beschreibt:

«Sie ist immer die ruhigste im Klettergarten. Aber jene, welche mit grösster Entschlossenheit ihre persönliche Leistungsgrenze sucht.».

Mit elf Jahren hat sie die erste schwierige Route Outdoor am Fels erklettert. Diese Route namens Skyline in Bürs (Vorarlberg) weist den zehnten Schwierigkeitsgrad auf. Auch an anderen Orten hat der Teenager bereits für Aufsehen gesorgt. Denn noch nie hat jemand in so jungen Jahren derart schwierige Routen in der Schweiz gemeistert.

Auch in der Halle hat sich Noé Looser einen Namen gemacht. «Ich finde die Abwechslung gut. Wenn ich draussen klettere und dann in die Halle komme, bin ich wieder voll motiviert.» Während der Wettkampfsaison bleibt nur wenig Zeit für Outdoor. Doch kaum ist die Saison vorbei, gibt es für Looser kein Halten mehr. Dann freut sie sich sehr auf die Auseinandersetzung mit dem Felsen statt dem Kampf gegen die Konkurrenz Indoor. Eine Route erfolgreich rauf geklettert zu sein, erfüllt sie jeweils mit grosser Freude «und man ist auch stolz».

Der Lead kommt dem Outdoor-Klettern am nächsten und wäre am ehesten der Favorit von Looser. Die Vernachlässigung einer Sparte kommt für die Grabserin jedoch nicht in Frage, wie sie festhält:

«Wenn man im Lead gut sein will, muss man auch bouldern. Denn im Lead hat es auch schwierige Boulderelemente.»

Abwechslungsreich sind auch die Übungsorte: Mit dem Regionalkader Graubünden trainiert sie in der Boulderhalle Quadrel (Domat/Ems), mit der Nationalmannschaft in Uster und natürlich in der Sparta Boulderhalle in Buchs.

Freut sich auf die Jugend-WM: Noé Looser aus Grabs. SAC/David Schweizer

Die vielen Übungseinheiten haben sich ausgezahlt. Noé Looser hat 2021 ein äusserst erfolgreiches Wettkampfjahr gehabt. Von den Resultaten her hält sie fest, sei es das bislang das beste Jahr gewesen. Die 14-Jährige wurde U16-Schweizer-Meisterin im Bouldern sowie U16-Vize-Schweizer-Meisterin im Lead. Mittlerweile ist Looser so gut, dass sie an Bewerben des European Youth Cup auf Podest stürmt. So verlieren selbst die nationalen Spitzenplätze entscheidend an Bedeutung.

In den ersten Kletterjahren hat sich dies nicht abgezeichnet. «Ich habe mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, an einem Wettbewerb teilzunehmen», sagt die Grabserin heute. Erst 2018 gab sie ihr Début – auf Raten eines Bekannten.

«Ich dachte mir: Mach einfach mal mit. Ich hatte keine grossen Erwartungen.»

Auf Anhieb wurde Looser in einem Lead des Swiss Cup Zweite. Eine Überraschung, wie sie noch heute urteilt.

Drei Jahre später die Wiederholung: Ohne Erwartungen den ersten europäischen Vergleich bestritten. Es wurde ein achter Platz im Bouldern. In ihrem ersten Lead-Wettkampf des European Youth Cup in Imst (11. bis 13. Juni) wurde sie gar Zweite. Nur knapp von Barbora Bernardova aus Tschechien bezwungen, weil diese die besser Qualifikation bestritten hat. Erneut also ein Einstieg nach Mass für Noé Looser. Am Wochenende 24./25. Juli folgte in Veliko Tarnovo (Bulgarien) der erste Sieg. Doch sie stuft Platz zwei in Imst dennoch höher ein. «Hier haben mehr mitgemacht, die Konkurrenz war stärker», erklärt Looser, dass dies ihr bislang grösster Klettererfolg war.

Positiver Effekt dieser Glanzresultate: Es kam sogleich der nächste grosse Erfolg dazu. Noé Looser darf an den World Youth Championships, also der Jugend-WM, in Voronezh (Russland) teilnehmen. Die Grabserin schildert:

«Anfang Jahr dachte ich, dass ich allerhöchstens an zwei, drei Europacups teilnehmen könnte.»

Eine WM-Teilnahme hielt sie damals für unwahrscheinlich. Doch mit den guten Resultaten war die Selektion nur noch Formsache.

«Ich freue mich aufs Mitmachen und bin gespannt, wie es läuft», äussert sie sich zu den Wettkämpfen, die vom 21. bis 30. August stattfinden. Sie wird am Freitag unbekümmert ins Flugzeug steigen. Ohne konkretes Ziel, was die Platzierung angeht, und nur mit der Devise im Gepäck, dass sie zeigen will, was sie kann. Zufrieden, so sagt sie, werde sie sein, wenn sie ihre Leistung abzurufen vermag. Die Premiere kann also kommen für Noé Looser. Und bei Premieren weiss die 14-Jährige bestens umzugehen und zu überraschen.

Die Geschwister Moreno (11) und Flavia Ghilardi (9) aus Sax klettern schon fast ihr halbes Leben. Moreno seit fünf, Flavia seit vier Jahren. Mit Eifer ist das Duo dabei, welches kein Training auslässt. «Ich freue mich einfach auf jedes Training. Das gibt es gar nicht, dass ich keine Lust hätte», hält Flavia fest. Moreno beschreibt seine Verbundenheit zur Kletterwand wie folgt:

«Ich kann nicht aufhören und will meistens Tag und Nacht bouldern.»

Seit die Boulderhalle Sparta Buchs seine Toren geöffnet hat, ist Moreno hier am Klettern. Erst packte ihn die Neugier, dann die Leidenschaft. Immer häufiger ging es fortan ins Sparta. Seine jüngere Schwester hat ihm vor vier Jahren dann nicht lange zugeschaut. «Das sieht cool aus und ist etwas für mich», war sie sofort überzeugt.

Auf dem Weg nach oben: Moreno und Flavia Ghilardi aus Sax. Robert Kucera

Von Moreno lernte Flavia einst das Klettern. Nun üben beide fleissig Seite an Seite privat oder im Regio-Kader Graubünden. «Es ist eine mega coole Sportart. Man braucht Füsse, Kopf, Arme, Bauch und Rücken», schwärmt Moreno Ghilardi. Schwester Flavia gefällt es, dass man «alles braucht – vor allem Kraft und Ausdauer».

Das Feuer fürs Sportklettern brennt intensiv beim Saxer Duo. Der Wettkampf hat zusätzlich für einen Kick gesorgt. «Mich hat es so richtig motiviert, als Klettern olympisch wurde», schildert Moreno. Flavia ergänzt:

«Es sorgt einfach für viel mehr Motivation, wenn man gewinnt.»

Sie sind beide echte Wettkampftypen. Beiden macht es ausserdem grossen Spass, wenn sie immer stärker werden und bessere Resultate erzielen. Der gemeinsame Sport schweisst Moreno und Flavia Ghilardi zusammen – aber auch der Erfolg: Dieses Jahr durften sich beide über einen Schweizer-Meister-Titel freuen.

Moreno als Elfjähriger in der Kategorie U14 in der Disziplin Lead, Flavia als Neunjährige in der Altersklasse U12 in der Sparte Bouldern. «Es ist cool, Schweizer Meisterin zu sein», hält Flavia fest. Sie hat von Beginn alle Disziplinen bestritten, während ihr älterer Bruder sich beim Bouldern am wohlsten fühlte. «Im Lead war ich früher nicht so gut, ich habe etwas Höhenangst. Aber das habe ich dann an den Schweizer Meisterschaften gut ausblenden können», erklärt Moreno.

Titelehren im eigenen Land stellen für die fleissigen Saxer Kletterer längst nicht das Ende der Fahnenstange. Unisono erklären sie, wie sie sich ihre Sportkarriere vorstellen. Das erste Ziel ist die Selektion für die Schweizer Nationalmannschaft. Darauf sollen EM- und WM-Sieg folgen und alles im Olympiasieg gipfeln.

Flavia und Moreno Ghilardi sind echte Wettkampftypen. Sie wollen klettern und siegen. Am liebsten bis zu Olympia-Gold. Robert Kucera

Verfolgt man so grosse Ziele, sind auch Opfer zu bringen. «Ich habe früher Fussball gespielt», berichtet Moreno. Er spielte und trainierte in der regionalen U12-Auswahl. Moreno Ghilardi berichtet:

«Ich wollte beides, Sportklettern und Fussball, gut machen. Doch dann hat mir Sportklettern mehr Spass gemacht und ich habe mit Fussball aufgehört.»

Er bereut den frühen Rücktritt nicht: «Das war eine gute Entscheidung.» Schwester Flavia hat von Beginn weg aufs Sportklettern gesetzt. Mittlerweile geht sie auch gerne reiten. «Doch das ist für mich nur eine Abwechslung», betont sie, dass der Reitsport keine Option für eine sportliche Karriere sei.

Gemeinsam haben Moreno und Flavia Sportklettern auch an den Olympischen Spielen verfolgt. «Ich habe mir überlegt, wie ich es machen würde», sagt Moreno. Flavia hält fest:

«Mich hat es wundergenommen, wie sie es machen.»

Nicht nur Lesen bildet – zuweilen auch seinen Sport im TV gucken. Der Wettkampf in Tokio endete aus Sicht der Ghilardis mit einem Happy End: Schon seit längerem ist der erst 18-jährige Alberto Gines Lopez (Spanien) ihr kletterisches Vorbild – und jetzt auch als Olympiasieger.