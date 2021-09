Der Kleinste war der Grösste: Moreno Ghilardi holt Gesamtsieg

An Speed-Schweizer-Meisterschaften überzeugt: Moreno Ghilardi sichert sich Gesamtsieg

Mit einem vierten Platz, der in der Schweizer Wertung Rang drei bedeutete, sicherte sich Moreno Ghilardi aus Sax im letzten Wettkampf der SportXX Youth Climbing Cup 2021 in St. Gallen den Gesamtsieg in der Altersklasse U14.