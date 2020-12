Sport Jonas Lenherr freut sich auf den Saisonauftakt mit den Heimrennen in Arosa und hat einen WM-Podestplatz im Visier Der Gamser Skicrosser reist mit guten Erinnerungen zum Weltcup-Auftakt nach Arosa. Doch diese garantieren den Erfolg nicht. Für die WM-Rennen setzt sich Jonas Lenherr sich ein hohes Ziel. Robert Kucera 04.12.2020, 11.10 Uhr

Auf die richtige Haltung kommt es an: Wenn Skicrosser Jonas Lenherr durch die Lüfte fliegt, dann macht er sich sehr klein, um baldmöglichst im Schnee wieder Fahrt aufzunehmen. Bild: Stephan Boegli

Mit dem Heimrennen von Arosa (14. bis 16. Dezember) startet Jonas Lenherr in den neuen Weltcupwinter. Ungewohnt spät. Doch schon früh wurden die Rennen im französischen Val Thorens nach hinten verschoben, dasselbe Schicksal erlitt letzte Woche der Wettkampf im Montafon.

«Arosa ist immer cool, es ist mein Heimrennen», freut sich der Gamser auf den Saisonauftakt. Dass ausgerechnet hier die erste Standortbestimmung der Skicrosser stattfindet, macht ihn aber weder nervös noch ist es ein grösserer Ansporn.

Geglückter Saisonstart wäre ein Podestplatz

«Jeder Saisonstart ist wichtig, egal wo er stattfindet», hält Jonas Lenherr fest. Für Anspannung sorgt nur die Ungewissheit, wo man im internationalen Vergleich steht. Arosa wird eine erste Antwort liefern.

Der 31-Jährige misst dem Auftakt eine gewisse Bedeutung zu:

«Es ist immer gut, wenn man mit einem guten Resultat die neue Saison beginnt.»

Ein anderes Wort für einen geglückten Start in den Winter ist aus Lenherrs Sicht ein Podestplatz. Wobei dieses Ziel nicht in Stein gemeisselt werden darf. «Wenn ich nicht unter die ersten Drei fahre, komme ich deswegen nicht ins Grübeln. Zumal in unserem Sport so viel passieren kann», stellt er fest. Im Duell Mann gegen Mann muss immer viel zusammenpassen, um am Ende jubeln zu können.

In Arosa hat Lenherr schon einmal gewonnen

2018 hat Jonas Lenherr in Arosa triumphiert. Ein Vorteil? «Klar ist es schön, dorthin zu gehen, wo man schon mal gewonnen hat. Das hat man im Hinterkopf und stärkt einem», äussert sich der Werdenberger. «Doch man kann die Strecken nicht vergleichen. Sie werden jedes Jahr anders gebaut.»

Will in Arosa ein erstes Zeichen setzen: Jonas Lenherr. Bild: Robert Kucera

Lenherr ist überzeugt, im Vorfeld alles für ein erfreuliches Ergebnis getan zu haben. «Ich bin parat und in Form. Von mir aus kann es losgehen.»

An den Kleinigkeiten gefeilt

Mit der Vorbereitung auf die Weltcupsaison ist er zufrieden. Die WM-Teilnahme stellt eine Herausforderung dar.

Jonas Lenherr darf aus gutem Grund zuversichtlich auf die kommende Saison schauen. «Es lief fast alles normal. Wir haben gut trainieren können.» Zwar gehörte Corona auch in den Alltag des 31-jährigen Routiniers. Doch es war der Sport, nicht das Virus, welcher den Takt im Training vorgab.

Den Skicrossern zu Gute kam, dass während des Lockdowns im Frühjahr sowieso Ferienzeit herrschte. «Nachher konnten wir wie geplant auf Schnee und unter den herrschenden Schutzmassnahmen in Saas Fee trainieren.»

Auch wenn der Gamser das Ganze mit Gelassenheit sieht und den Fokus gut auf den Sport zu setzen vermochte, hält er fest: «Nerven tut’s jeden.» Lenherr erzählt, dass er sich rasch anpassen konnte und versuchte, das Beste daraus zu machen.

«Mein Training hat nicht darunter gelitten. Der Sommer verlief wie im letzten Jahr, ich bin absolut zufrieden mit der Saisonvorbereitung.»

Kurventechnik und Befahren der Elemente

Wie der Werdenberger erklärt, habe man keine neuen Trainingsformen angewandt. Wie üblich wurde der letzte Winter analysiert und schliesslich jene Punkte herausgepickt, bei welchen der Athlet noch Steigerungspotenzial hat. «Es geht darum, Kleinigkeiten zu verbessern», präzisiert Lenherr.

So war bei ihm die Kurventechnik ein zentrales Thema. Auch das Befahren der Elemente (Wellen und Sprünge) hatte noch Luft nach oben.

«Die Elemente kann man immer noch tiefer fahren respektive überspringen. Ich habe probiert mehr zu drücken, mich klein machen und möglichst schnell am Boden zu sein.»

Denn wer zu lange in der Luft ist, verliert wertvolle Zeit. Nur in einem einzigen Fall will Jonas Lenherr in der Saison 2020/21 lange in der Luft bleiben: Im Februar geht die Reise erst nach Peking und weiter nach Zhangjiakou. Auf dem Olympiahang findet die Weltmeisterschaft statt.

Die WM-Stätte ist allen noch unbekannt

In der letzten Saison konnte man im chinesischen Wintersportort kein Weltcuprennen bestreiten. Nun brennen die Skicrosser darauf, die Wettkampfstätte endlich kennenzulernen.

Voraussetzung dafür ist natürlich die WM-Qualifikation. «Die Top vier der Schweiz zu erreichen, ist nicht easy. Das wird hart», weiss Lenherr.

WM war in den letzten Jahren kein Rennen für die Schweizer Männer

2017 (Sierra Nevada und 2019 (Park City) war er mit von der Partie. Die Medaillen-Misere der Schweizer Männer konnte er jedoch nicht beenden. Paradox: Seit 2005 die erste WM gefahren wurde, gab es zwei Schweizer Medaillen an Olympischen Spielen, drei Schweizer Gesamtweltcupsiege sowie 36 Schweizer Weltcupsiege – aber noch keine einzige Schweizer WM-Medaille.

«Es wird Zeit», sagt Jonas Lenherr und setzt noch einen drauf:

«Mein Ziel an der WM ist eine Medaille.»